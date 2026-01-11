Las Aldeas de Nadal baten récords con un incremento de visitantes foráneos

El Concello de Lalín ha cerrado la última edición de las Aldeas de Nadal con un balance muy positivo de esta iniciativa. Según ha informado la concejala Karen Fernández Lamela, el evento registró un incremento aproximado del 30% en el volumen total de familias y un notable aumento de turistas llegados desde fuera de Galicia. El crecimiento de visitantes fue constante durante todo el periodo de apertura, aunque la mayor concentración se produjo durante los fines de semana. La alta demanda registrada estas navidades quedó reflejada en la gestión del tráfico: el l parking Europa tuvo que colgar el cartel de «completo» en 15 jornadas. Se registraron picos de máxima ocupación en tramos clave de la Navidad, del 22 al 24 de diciembre, del 27 al 30 de diciembre y del 2 al 5 de enero. Las fechas con mayor impacto de visitantes foráneos a esta actividad fueron el 24 y 31 de diciembre y, también, el 5 de enero.

En cuanto a las actividades propias de las Aldeas de Nadal de Lalín, los datos refuerzan el interés generado. En concreto, el tren de las Aldeas registró 8.000 entradas en los 20 días que estuvo operativo, una cifra muy significativa teniendo en cuenta que sólo funcionaba en horario de tarde. A esta cifra hay que añadir la gran afluencia de colegios que participaron en visitas organizadas (exentas de ticket), lo que eleva el número total de usuarios reales por encima de los datos registrados en taquilla. Este balance consolida a las Aldeas de Nadal como un referente imprescindible en el calendario festivo y un potente motor de atracción turística para Lalín en este inicio de 2026.

El éxito de afluencia de las Aldeas de Nadal ha tenido una repercusión directa en la economía local, según los datos recogidos entre los agentes del sector. Tras consultar a los comerciantes de la zona, una parte importante del sector ha reportado incrementos en sus ventas de entre el 20% y el 30% respecto al año anterior. Algunos ejemplos concretos del consumo sostenido durante el evento incluyen un aumento de ventas del 20% en el puesto de churros o que el stand de la AED repartiera una media de 200 cucuruchos de palomitas diarios, reflejando un flujo constante de público durante su participación en esta iniciativa navideña del Concello de Lalín. Las actividades complementarias funcionaron como un gran motor para la rotación de visitantes, consolidando el formato de las visitas guiadas. La actriz Cristina Collazo llegó a contabilizar hasta 60 familias en un sólo turno en sus tours paralelos y Ana Rodríguez registró jornadas de hasta 30 reservas en el «free tour» que llevó a cabo.

Por último, el sector hostelero ha calificado la evolución como «considerable». Durante las jornadas de mayor afluencia, muchos establecimientos informaron de que resultaba imposible realizar reservas debido a la alta demanda. Algunos locales llegaron incluso a agotar sus existencias ante el volumen de visitantes. A pesar de que el calendario estuvo marcado por varios días de lluvia que condicionaron el movimiento en el espacio público, el personal de control de las Aldeas de Nadal estima que el crecimiento global de visitantes se situó en un 30%, confirmando la consolidación y el atractivo de la propuesta en esta edición.

Proyecto vivo con proyección en el tiempo y ampliado

La concejala Karen Fernández ha mostrado su plena satisfacción con los resultados de esta edición, definiendo las Aldeas de Nadal como un «proxecto vivo, sostible e con gran proxección de futuro». El objetivo del Gobierno local es que esta iniciativa no se limite a imitar el modelo de otras ciudades, sino que mantenga su esencia única. Para lograrlo, se están centrando en ampliación de actividades diseñadas específicamente para niños y familias, y consolidar una marca propia que diferencie la Navidad de Lalín de cualquier otra propuesta en Galicia.De cara al próximo año, Fernández adelantó que el Concello ya trabaja en la incorporación de una nueva aldea. Con esta expansión se busca aumentar el atractivo turístico, enriquecer la oferta de ocio del municipio y consolidar la capacidad de atracción de público tanto autonómico como nacional. «Queremos que este proxecto diferencial siga medrando e permaneza no tempo», concluyó la edil lalinense.