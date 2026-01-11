Aira renueva su dirección para «acercarse más a los socios»

La cooperativa Aira anunció la implantación de un modelo de dirección conjunta tras la salida de s director general, Cándido Cancelo. A partir de este momento, Jesús Bardelás, director del área de producción, y Javier Barandela, responsable del departamento financiero, asumirán de manera compartida la dirección de la entidad cooperativa.

Esta decisión responde a la voluntad del consejo rector de reforzar la estructura directiva de la Cooperativa, apostando por un liderazgo más próximo a las personas socias y por una mayor coordinación interna entre las distintas áreas estratégicas. El nuevo modelo pretende también fortalecer el papel del Comité de Dirección y favorecer una toma de decisiones más ágil y consensuada.

Tanto Jesús Bardelás como Javier Barandela cuentan con una amplia trayectoria profesional dentro de la Cooperativa y un profundo conocimiento de su funcionamiento, lo que garantiza la continuidad del proyecto empresarial y de los valores que definen a Aira

Desde el Consejo Rector agradecieron también el trabajo desarrollado por Cándido Cancelo durante el último año al frente de la Dirección General de la cooperativa, responsabilidad que había asumido tras la jubilación de Daniel Ferreiro, destacando su aportación al desarrollo y a la consolidación del proyecto de Aira en esta etapa.»La Cooperativa inicia una nueva fase orientada a consolidar su modelo cooperativo y a reforzar la cercanía con las personas socias», señaló José Ramón Ratón, presidente de la entidad con sede en Taboada (Lugo) y con instalaciones propias en Silleda.

3.000 socios

«Tanto Jesús Bardelás como Javier Barandela cuentan con una larga trayectoria profesional vinculada a Aira y a las cooperativas de origen de esta. Ambos conocen en profundidad los valores, la forma de trabajar y las necesidades del sector. Su experiencia, compromiso y conocimiento de la organización son una garantía de continuidad, estabilidad y futuro para la entidad», valora el presidente

Con esta nueva etapa, Aira destaca que reafirma su compromiso con sus 3.000 socios, con la mejora continua de la gestión y con el fortalecimiento de su modelo cooperativo.