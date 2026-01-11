Abren el plazo de bonificación en el IBI agrario en Silleda

El plazo para solicitar la bonificación del 95% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para explotaciones agrícolas y ganaderas, aprobado por el Concello de Silleda, ya está abierto. La modificación de la ordenanza que regula esta bonificación se aprobó en mayo de 2016, y la medida entró en vigor en enero de 2017. La normativa establece que esta medida debe aplicarse de forma voluntaria, lo que significa que los propietarios de explotaciones agrícolas y ganaderas deben solicitarla. Las solicitudes pueden presentarse hasta el 31 de marzo.

Los propietarios de fincas, cuadras, almacenes, galpones o invernaderos, siempre que estén en activo, deben acudir al Punto de Información Catastral (PIC) del Concello, ubicado en la planta baja de la Casa Consistorial, para solicitar la bonificación correspondiente. Los propietarios de fincas que ya se hayan beneficiado en años anteriores sólo tendrán que acreditar que siguen en activo. En el caso de nuevas incorporaciones, deberán presentar la documentación requerida.

Asimismo, los formularios estarán disponibles tanto en la página web municipal silledense como en la Sede Electrónica. Cabe recordar que con la modificación de la normativa municipal, se incluye la bonificación del 95% sobre la cuota íntegra del Imposto de Bens Inmobles (IBI) en la construcción de instalaciones rústicas esenciales para el desarrollo de explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales, previa declaración de especial interés municipal, social y de fomento del empleo, y de utilidad pública.