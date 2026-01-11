El 60% de los hogares de las comarcas están compuestos por un máximo de dos personas

La pobre tasa de natalidad y el envejecimiento de la población están detrás de la estructura social actual, con el agravante en las comarcas de ser uno de los territorios de la provincia donde sus vecinos registran las edades medias más elevadas. El 19 por ciento de los hogares de Deza y Tabeirós-Montes están compuestos por una sola persona y los que cuentan con dos representan poco más del 32 por ciento. En consecuencia, casi seis de cada diez viviendas están ocupadas por un máximo de dos individuos.

Esta proporción rebasa las medias provincial y autonómica y suponen, en el conjunto de los ocho municipios, un incremento de seis puntos porcentuales más en comparación con hace una década, cuando los hogares unipersonales no llegaban a dos de cada cien. Los datos difundidos por el Instituto Galego de Estatística (IGE) referidos a 2024 indican asimismo que los hogares integrados por tres personas apenas superan el 18% y los que cuentan con cuatro o más son el 24 por ciento. Los unipersonales son ya 5.578, dato que implica un aumento de 564 viviendas con respecto a diez años atrás.

Por otro lado, el estudio estadístico valora otras variables como la características de los hogares. Como indicamos, el 22,4 por ciento de las 24.868 viviendas ocupadas en la comarcas son unipersonales. Otro 37 por ciento corresponde a hogares conformados por parejas con hijos o monoparentales, mientras que algo más del 26% están integrados por parejas que no tienen hijos. Es decir, las parejas con descendencia o monoparentales solo superan en once puntos porcentuales a las que no tienen hijos. Estatística indica finalmente que el 14 por ciento restante, que abarca un total de 3.490 hogares, no se incluyen bajo ninguno de los epígrafes anteriores. Las parejas sin hijos suponen en Galicia el 25 por ciento, un punto por encima de la media provincial y como observamos, las comarcas rebasan ambas estadísticas proporcionales. Son, en Deza y Tabeirós-Montes un total de 6.572, frente a las 9.228 hogares compuestos por parejas o familias monoparentales que sí han tenido descendencia. Con todo son todavía los más numerosos entre todas las variables estudiadas.

A la cola de la provincia en conexión a Internet

El 55 por ciento de los gallegos que utiliza Internet aprovechó esta conexión para realizar compras. Esta es una de las conclusiones del estudio estadístico que tomó como referencia un período de un trimestre. El acceso a las nuevas tecnologías por parte de los vecinos de las comarcas no es tan común como pudiese parecer. La zona figura a la cola de la provincia en el número de hogares totales con conexión a Internet contratada apenas rebasa el 83 por ciento, por debajo de otras comarcas como Pontevedra sur (86%), Caldas-O Salnés (89), O Morrazo (88), área de Pontevedra capital (94) y el área de Vigo (93). La incidencia media en los hogares gallegos se sitúa en el 88,7 por ciento. Por otro lado, el 64% de las viviendas de las comarcas cuenta con ordenador, dato que rebasa al empleo de estos equipos en la zona del sur provincial, donde son el 55 por ciento. En Caldas-O Salnés el 67 % de los hogares dispone de este equipamiento, una media que prácticamente calca O Morrazo. En el área de Pontevedra son algo más del 73 por ciento y en la de Vigo, casi el 76.