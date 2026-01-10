Silleda organiza un curso de lenguaje de signos

El Concello de Silleda, a través de la Concejalía de Benestar, Igualdade e Educación, promueve un curso de lengua de signos que comenzará el próximo sábado, 17 de enero, y se prolongará hasta el 28 de febrero, con un total de siete sesiones formativas dedicadas a esta disciplina. La formación, organizada en colaboración con la Organización de Diversidade Sensorial de Galicia (XOGA), tendrá lugar en la Casa da Xuventude de la localidad, con un horario de 10.00 a 14.00 horas y una duración total de 28 horas lectivas. El seminario municipal silledense ha despertado un gran interés entre el vecindario, por lo que no hay plazas disponibles y «actualmente hay lista de espera para posibles incorporaciones en caso de cancelación», según indican desde el Concello.

Además, todos los participantes en el curso que cumplan con los criterios de asistencia establecidos para ello recibirán un certificado acreditativo personalizado, emitido conjuntamente por XOGA y el Concello de Silleda.

Inclusión

El Concello de Trasdeza destaca que esta iniciativa se enmarca en el «compromiso municipal con la inclusión, la accesibilidad y la igualdad de oportunidades», promoviendo herramientas que facilitan la comunicación y la eliminación de barreras para personas con diversidad sensorial. Con esta acción, el Concello mantiene su deber con la formación y la sensibilización social como pilares para avanzar hacia un municipio más accesible, justo e inclusivo. Al final, el objetivo va mucho más allá del aprendizaje técnico: se trata de dotar a la comunidad de una nueva sensibilidad. Una invitación a descubrir que, cuando las palabras sobran, las manos tienen la capacidad de poder transmitir todo lo que realmente importa.