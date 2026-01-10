Raquel Romero, (in) Visible de enero en Silleda

El Concello de Silleda acaba de proclamar a Raquel Romero Orrea, primera mujer cartera del municipio, como (in)Visible del mes de enero, coincidiendo con la celebración, el pasado día 7 del presente mes, del Día Internacional del Sello Postal.

Con esta elección, el ayuntamiento quiere reconocer la trayectoria vital y profesional de una mujer que desarrolló durante décadas una labor esencial, muchas veces discreto y poco visible, pero fundamental para la cohesión social, especialmente en el rural. Raquel Romero Orrea, nacida en el año 1954 y vecina de la parroquia de Saídres, fue la primera cartera de Trasdeza, abriendo camino en un oficio tradicionalmente masculinizado y dejando una honda huella en aldeas y villas del municipio y de la comarca.

Vila de Cruces o A Estrada

A lo largo de su vida profesional pasó por distintos destinos como Saídres, Silleda, Refoxos, las parroquais estradenses de Orazo y Loimil o el municipio de Vila de Cruces, entre otros, hasta jubilarse finalmente en Silleda. Un recorrido, destaca la organización de este reconocimiento municipal, marcado por el esfuerzo, la adaptación constante y el contacto directo con los propios ciudadanos, convirtiendo la labor del reparto del correo postal en un servicio próximo y humano.

Su designación como (in)Visible se enmarca en el programa municipal, una iniciativa puesta en marcha por el ayuntamiento trasdezano con el objetivo principal de dar visibilidad a personas anónimas del término municipal que, desde su trabajo cotidiano, contribuyeron de manera decisiva al bienestar colectivo y a la construcción de la comunidad, sin ocupar espacios habituales de reconocimiento público.

El programa busca poner el foco en oficios, trayectorias vitales y compromisos personales que forman parte de la memoria colectiva de Silleda, reivindicando el valor del trabajo silencioso, del servicio público y de las historias que suelen quedar fuera de los relatos oficiales.

Orgullo silledense

«Con esta homenaxe, o Concello de Silleda reafirma o seu compromiso coa recuperación da memoria local e co recoñecemento das persoas que axudaron a facer de Silleda o que é hoxe, poñendo en valor exemplos de dedicación, igualdade e orgullo polo traballo ben feito», manifiesta la alcaldesa, Paula Fernández Pena.

El programa (in) Visibles fue puesto en marchaa través del departamento de Igualdade, que dirige la concejala Ángela Troitiño, en el año 2024.