El parking Europa arranca el año con 121 abonados

REDACCIÓN

Lalín

El parking Europa de Lalín cuenta con un total de 121 abonados, dato que corresponde al presente mes de enero. Así se deduce del anuncio oficial de la administración municipal mediante el que se pasa el cobro a los clientes de esta infraestructura municipal.

La recaudación por abonados en el primer mes del presente ejercicio asciende a 3.690 euros.

