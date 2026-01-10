Noa Lalín y Sheila López diseñan las mejores postales de las Aldeas de Nadal
REDACCIÓN
Lalín
La edil de Cultura de Lalín, Begoña Blanco, entregó esta tarde los premios a los ganadores del II Concurso de Postais Aldeas de Nadal.
Noa Lalín Bodaño, de 6 años, y Sheila López Vázquez, de , resultaron elegidas como ganadoras del certamen promovido por la Biblioteca Municipal un certamen con el que se fomenta la expresión artística, la creatividad y la participación de los niños
Noa Lalín se alzó con el premio de la categoría (de 3 a 6 años) con su trabajo Boliña de Nadal y Sheila López (de 7 a 12 años) con el diseño Aldea de los trasnos. Recibieron un diploma y un lote de libros.
