Marisol Soengas participa en el Aquí Faltan Páxinas de Lalín
El coloquio dará comienzo a las 19.00 horas del jueves día 15 en el Edificio Sociocultural de la villa
REDACCIÓN
La tercera colección de Aquí Faltan Páxinas amplía la genealogía de mujeres extraordinarias, con la adición de nuevas voces e historias que, a pesar de ser esenciales para entender quiénes somos, quedaron al margen del relato que se recoge en los libros. Es el caso de la investigadora Marisol Soengas, que el jueves día 15 estará en Lalín participando en esta iniciativa en el Edificio Sociocultural de la calle Manuel Rivero de Lalín. El evento está programado para las 19.00 horas. Aquí Faltan Páginas es una colección de relatos sonoros donde se narran episodios fundamentales de nuestra historia protagonizados por mujeres gallegas extraordinarias que no siempre aparecen en los libros. «En este recorrido nos detenemos en logros colectivos y vidas singulares, en pioneras audaces y en grupos de mujeres anónimas que lucharon, resistieron y transformaron juntas la realidad social para convertirse en referentes que hoy nos inspiran», indican desde la Deputación de Pontevedra, promotora de la iniciativa. El coloquio está abierto a todos los públicos con carácter gratuito.
- Marcos, el niño de 6 años que acertó a última hora con el primer premio del sorteo del Niño
- La funesta buena suerte de dos vigueses
- ¿La melatonina es perjudicial?
- Personal de Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro hará un paro diario en protesta por el «colapso del servicio»
- Sentencias a domicilio en horario nocturno: «Hay gente que se niega a abrir al no creerse que seamos del juzgado»
- Detenido un médico de Vilagarcía por agresión sexual a una menor
- Un hostelero gallego relanza la histórica marca de agua con gas que se sirvió en el «Titanic»
- Una familia lituana-holandesa compra una casa en Santa María de Oia que convertirá en alojamiento para turistas y peregrinos