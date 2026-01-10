El incansable guía de Margaride

La parroquia de San Fiz de Margaride, en el municipio de Silleda, se prepara para vivir una jornada de profunda gratitud este domingo, 11 de enero. La comunidad parroquial ha organizado un homenaje especial dedicado a su párroco, Luis Fidel Galego García, una figura clave en la vida espiritual y social de la zona. En cuanto a los detalles de la celebración, el acto central consistirá en una comida de confraternidad que busca reunir a vecinos y feligreses en un ambiente distendido y afectuoso. Será a las 14.00 horas en la Pulpería Rubio, un establecimiento emblemático de Silleda.

El presbítero homenajeado es una persona con una vida dedicada al sacerdocio. A sus 92 años, Luis Fidel Galego García representa un ejemplo excepcional de longevidad y compromiso vocacional. Su trayectoria destaca por los siguientes hitos: fue ordenado sacerdote en el año 1957, lo que supone alcanzar en este 2026 la cifra de 68 años de servicio ininterrumpido a la Iglesia y un vínculo inquebrantable con Margaride, donde ejerce como administrador parroquial de San Fiz desde el año 2012. Durante estos 14 años al frente de la parroquia, Luis Galego ha destacado por su cercanía y por acompañar a las familias en todos los momentos clave de su vida religiosa, algo que ha dejado una profunda huella en todos los feligreses de la parroquia.

En cuanto al sentido del homenaje dominical al presbítero de Margaride, los organizadores del reconocimiento subrayan que este no es un acto institucional propiamente dicho, sino un reconocimiento «sentido y cercano» de sus propios vecinos. Con esta comida, la comunidad desea agradecerle su «entrega, vocación y servicio», cualidades que lo han convertido en un referente moral y espiritual en Silleda. A pesar de su avanzada edad, el párroco continúa desempeñando sus funciones con una energía y disposición que han motivado este agradecimiento público de sus feligreses.

Dedicación

Los promotores del evento tienen claro que cuando el eco de los aplausos se apague y la fiesta termine, quedará lo más importante: la certeza de saber que Margaride es un poco mejor porque Luis Galego decidió dedicarle su vida. Un homenaje de justicia para quien, durante décadas, no supo ser otra cosa que refugio y guía para todo aquel que llamó a su puerta. El homenaje de este domingo es apenas un eco del agradecimiento que vive en el corazón de cada vecino; un reconocimiento a una vida que se hizo entrega y que ya forma parte, para siempre, de la memoria sentimental de los feligreses de una parroquia agradecida a la labor de Galego.