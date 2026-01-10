A Estrada reeditará su programa de formación digital tras el éxito de la anterior convocatoria

ElConcello de A Estrada cerró con la Fundación Cibervoluntarios una nueva fase del programa YoConecto, que contará con seis nuevos cursos de formación digital para su desarrollo entre los meses de febrero y mayo. La programación se realizará en la Casa da Música, en horario de mañana.

Esta nueva planificación llega tras el éxito de la primera convocatoria, iniciada en el mes de diciembre, y que aún tiene cursos que se celebrarán entre el 19 y el 29 de enero, cuyas inscripciones ya están cerradas. En total, vano ofertadas en estas dos formaciones 63 plazas, una cifra que superó ampliamente las expectativas iniciales, lo que llevó al ayuntamiento a ampliar y duplicar la oferta, con el objetivo de garantizar una atención más personalizada y adaptada al ritmo de las personas participantes.

El concejal de Novas Tecnoloxías e Conectividade, Manuel Magariños, destacó que «esta resposta da veciñanza confirma que había unha necesidade real de formación dixital, especialmente entre persoas que querían aprender pero que ata agora sentían medo ou inseguridade». Según señaló, el objetivo pasa por «poñer a tecnoloxía ao servizo das persoas, acompañalas e darlles confianza para que se sintan capaces». Magariños quiso también agradecer expresamente la colaboración de la Fundación Cibervoluntarios, poniendo en valor su implicación y flexibilidad a la hora de ampliar y duplicar los cursos inicialmente previstos, dando respuesta al elevado número de personas interesadas. En esta línea manifestó que cuando una iniciativa funciona, añadió, lo importante es saber reaccionar y mejorar la oferta para que nadie quede atrás.

Esta nueva fase del programa YoConecto contará con seis nuevos cursos, con los que la administración municipal quiere seguir avanzando en la inclusión digital del vecindario. Se trata de una formación pensada para que las personas participantes puedan sacar todo el partido a su teléfono móvil, tanto para comunicarse como para hacer gestiones y trámites del día a día.

«O teléfono móbil ofrece posibilidades practicamente infinitas», expuso Manuel Magariños, quien añadió que « para aproveitalas hai que coñecelas e, sobre todo, perderlle o medo. «Non falamos de saber máis ca ninguén, senón de gañar autonomía, tranquilidade e sobre seguridade», indicó.

La nueva programación YoConecto (entre los meses de febrero y mayo) dará comienzo el mes que viene con la actividad YoConecto L4. Iniciación ao mundo dixital, que se impartirá los días 3, 5, 10 y 12 para los vecinos mayores de edad. La propuesta denominada YoConecto L4. Apps útiles para a xestión de trámites en Internet también está orientada a mayores de 18 años y se celebrará los días 17, 19, 24 y 26.

Ya en marzo y convocado para mayores de 60 años, se programará la actividad YoConecto L1. Comunica con confianza: WhatsApp e Telegram, en este caso los días 17, 19, 24 y 26. YoConecto L1. A túa banca dixital. Compras seguras en liña (Grupo 2) se celebrará los días 7, 9, 14 y 16 de abril, reservado para estradenses de más de 60 años. Este mismo mes, pero las jornadas 21, 23, 28 y 30 tendrá lugar la sesión YoConecto L4. Seguridade: Protexe o teu mundo dixital, en este caso para mayores de edad. Por último, los días 5, 7, 12 e 14 de mayo le tocará el turno al seminario YoConecto L1. Lecer dixital, para mayores de 60 años.

Un curso pendiente

La celebración para todos los cursos tendrá como espacio la Casa da Música y serán en horario de 10.00 a 13.00 horas.

Desde el gobierno municipal se recuerda que de la primera convocatoria queda aún pendiente de celebración del curso YoConecto L1. A túa banca dixital. Compras seguras en línea, previsto para el mes de marzo. En caso de que las personas inscritas en los cursos de las ediciones anteriores no agoten el cupo de plazas, este curso podría acoger nuevas incorporaciones.