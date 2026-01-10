Registran dos ofertas para asumir la gestión del club hípico Juan Oliveira de Mouriscade

Dos empresas optan a asumir la gestión del club hípico Juan de Oliveira de Mouriscade. El Concello de Lalín acaba de cerrar el plazo de recepción de propuestas con el registro de una solicitud por parte de una empresa y otra que figura a nombre de un particular. Con este interés privado la administración municipal tendría garantizada la reactivación de este complejo que llevaba cerrado desde la primavera de 2024.

Por el momento no han sido resueltas las ofertas, cuestión que deberá gestionar la mesa de contratación con la valoración de las condiciones económicas y administrativas establecidas en el pliego. El plazo de recepción de ofertas finalizó el pasado día 2.

El pliego fijó en 16.268 euros el canon mínimo para una concesión cuatrianual. Entre las obligaciones del adjudicatario figuran los servicios de pupilaje y de escuela hípica. El pupilaje pupilaje básico deberá incluir el esencial: alojamiento, comida y agua para los caballos y en la modalidad completa, además de los cuidados básicos de los animales, tareas adicionales como el entrenamiento, la limpieza diaria del caballo y en algunos casos, la asistencia veterinaria regular.

En lo que respecta a la escuela de equitación el concesionario convocará clases de hípica destinadas la diferentes grupos de edades. Será de obligado cumplimiento ofertar como mínimo 60 plazas al mes en el período lectivo o un campamento de verano de duración mínima de cinco días.

La escuela deberá a admitir y adaptar los servicios obligatorios a personas con necesidades especiales. Únicamente en aquellos casos especiales que las adaptaciones del servicio requieran una inversión extraordinaria de una cuantía considerable, la empresa arrendataria podrá solicitar audiencia con el ayuntamiento con el objeto de valorar la viabilidad y encontrar una posible solución con el objeto de no excluir a ninguno interesado.

Dentro de las actividades se permitirá el entrenamiento o doma de equinos en sus diferentes disciplinas; la exhibición y venta de los animales alojados en el centro; el establecimiento de centro autorizado de extracción, conservación, inseminación y distribución de semen equino; centros de limpieza y desinfección de los vehículos o competiciones federadas de nivel nacional e internacional como saltos, doma vaquera, acoso y derribo, morfológicos, doma clásica, raid o tiro de mulas.

Unos 40 boxes, nave y dos áreas de entrenamiento

El club hípico forma parte de instalaciones de Finca Mouriscade cedidas por la Diputación provincial al Concello para impulsar el Proxecto Espazo Mouriscade. Son bienes que incluyen edificios en desuso como el antiguo laboratorio, la casona y edificios auxiliares, así como la zona del albergue, el club de hípica y Aspadeza que en su conjunto ocupan una superficie de más de 116.000 metros cuadrados y que están valorados, a efectos fiscales, en un total de 1,3 millones de euros.

El Juan Oliveira está compuesto por una nave principal, otra destinada adiestramientos y una pista exterior de entrenamiento y monta. Cuenta con una oficina-despacho, almacén y vestuarios. Además, en su interior se distribuyen 15 cuadras interiores de caballos dotadas de bebederos, 8 cuadras exteriores dotadas con bebederos, y seis más, también exteriores, en la zona lateral sur. La zona de lavado dispone, según la memoria elaborada por el ayuntamiento, de 8 boxes exteriores.

La nave interior de adiestramiento tiene unas medidas de 15x36 metros, lo que supone una superficie de 540 metros cuadrados. Mientras tanto, la pista exterior alcanza una superficie de 2.394 metros cuadrados. Está compuesta por superficie con base de jabre y dotado superficialmente con una capa de arena. Tiene un cerramiento perimetral con postes de madera sobre los que apoyan unos paneles y dotación eléctrica para iluminación campo con cuatro luminarias.