El Divercocido oferta juegos, música, comedia y talleres el sábado día 24

El Concello de Lalín acogió ayer la presentación del programa infantil asociado a la Feira do Cocido, conocido como Divercocido. Los concejales Begoña Blanco y Avelino Souto estuvieron acompañados en el acto por Fran Rei, de Cultura Activa Produccións, que participa con un espectáculo cómico. El certamen previsto para el sábado día 24 de enero será gratuito y tendrá lugar en la carpa del Campo da Feira Vello, con juegos, música en directo, comedia y talleres vinculados al certamen gastronómico.

La cita dará comienzo a las 11.00 horas con hinchables y un taller de chapas con motivos porcinos. Blanco destacó el carácter familiar del evento que continuará a las 11.30 horas con un pasacalles protagonizado por Don Cocho, un personaje que incluso abrió en alguna ocasión el desfile central de la Feira do Cocido de Lalín. La sesión matinal concluirá a las 12.30 horas con la actuación de Uxía Lambona e a Banda Molona, que pondrá en escena su trabajo Un soño é. El objetivo de este combo es el de hacer cantar y bailar a todas las familias, aproximándoles la música tradicional gallega de una manera atractiva para los más pequeños.

La tarde del Divercocido de Lalín arrancará a las 17.00 horas con la puesta en escena del espectáculo cómico Máis Saaabor, de Culturactiva Produccións, vinculado a la gastronomía. Fran Rei señaló que «a combinación gastronomía e cultura, teatro ou música é un sinal de identidade do país» y agradeció al Concello de Lalín el regresar a la capital dezana con su nuevo espectáculo infantil. Además, destacó la elaborada escenografía de la obra y que tiene «moita máis maxia, máis música en directo e ten sobre todo moita máis gastronomía. Incluso detrás dos nosos pratos hai unha pequena reflexión filosófica. Nos falamos neste espectáculo da cociña internacional».

La recta final del Divercocido de 2026 dará comienzo a partir de las 18.00 horas con hinchables y talleres de orejas y nariz de cerdos, así como uno sobre el maquillaje porcino. El fin de fiesta está programado para las 20.00 horas. El Divercocido también incluye «photocall» y palomitas gratuitas. Además, habrá regalos para todos los pequeños que participen disfrazados con motivos porcinos. «O agasallo vai ser unha gorra de porco», concluyó Blanco. El Divercocido también contará con un puesto de Aspadeza y está financiado con 10.000 euros de la Deputación.

20 esculturas porcinas para la feria de 2027

Las esculturas Os Porquiños do Cocido, colección del Concello de Lalín, se incrementarán en 20 piezas en la Feira do Cocido de 2027. Begoña Blanco anunció ayer el encargo por parte del consistorio de una veintena de ejemplares que se suman a los 21 ya existentes. «Mercamos o molde e encargamos uns vinte aproximadamente pola demanda feita polas empresas privadas», desveló la responsable de Turismo de Lalín. Begoña Blanco también adelantó que a partir del 12 de febrero se instalarán las 21 piezas actuales priorizando las calles más céntricas de la capital dezana. Se trata de unos ejemplares recientemente restaurados por el artista de Piloño afincado en Lalín, Armindo Salgueiro, y que podrán ser admirados en lugares estratégicos. Blanco también subrayó que las nuevas piezas no podrán estar acabadas para el Cocido de este año por razones obvias de logística.