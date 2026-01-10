Continúan las demandas para una ambulancia en Cerdedo

Desde la Plataforma de Salud Pública de Cerdedo han comenzado este nuevo año recordando su demanda de una ambulancia con soporte vital básico para el PAC de Cerdedo. El colectivo recuerda que la zona en cuestión recibe entre 900 y 1.000 traslados de personas en ambulancia al año, una cifra que consideran más que suficiente para contar con este servicio sanitario motorizado.

Además, el colectivo vecinal añade que la zona no sólo está discriminada en lo que a ambulancias se refiere, puesto que si se trata de la existencia de desfibriladores, que según el Decreto 172/2022 establece como obligatorio en colegios, centros de día y residencias (en Cerdedo hay un CEIP, un centro de día y dos residencias de mayores), Terra de Montes sólo dispone de uno en Forcarei y otro en Beariz, una cifra a todas luces insuficiente en la zona.

Cabe recordar que la enfermera Loyola Silva Fernández, originaria de A Estrada y actualmente docente en el CIFP Ánxel Casal de A Coruña, en el Ciclo Medio de Emerxencias Sanitarias, decidió presentar a su alumnado la propuesta de organizar unas jornadas formativas sobre primeros auxilios en Cerdedo. Desde principios de septiembre, se ha estado preparando esta actividad, en la que colaborará la Asociación de Técnicos de Emerxencias Sanitarias, y que tendrá lugar en el municipio cerdedense al final del presente curso escolar. Será abierta y gratuita para todos los vecinos de Terra de Montes, según indican desde la Plataforma Cerdedo pola Sanidade Pública.