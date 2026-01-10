El Concello adjudica por 391.000 euros el suministro de materiales para obras

El Concello de Lalín acaba de formalizar la adjudicación del suministro de materiales fundamentales para la ejecución de obras y actuaciones de mantenimiento de las brigadas municipales, con un importe máximo anual de 390.582,93 euros (IVA incluido). Estos recursos permitirán asegurar la continuidad de los trabajos que desarrollan las distintas brigadas municipales a lo largo del año y que suponen mantenimiento viario, reparaciones diversas, arreglos de aceras y demáis acciones de conservación del patrimonio municipal.

Tres lotes

La contratación se estructura en tres lotes diferenciados. El lote número 1, correspondiente a áridos, cuenta con un presupuesto anual de 186.269,29 euros (IVA incluido) y fue adjudicado a la empresa Canteras de Richinol, S.L. Por su parte, el lote número 2, destinado a productos bituminosos, alcanza un importe de 173.419,02 euros anuales (IVA incluido), siendo la empresa adjudicataria Probisa Productos Bituminosos, S.L.U. Finalmente, el lote número 3, referido al suministro exclusivo de hormigón, tiene un valor anual de 30.894,63 euros (tambiénn con el IVA correspondiente) y recayó en la compañía Hormigones Deza, S.L.U.

El plazo inicial de los contratos se establece por un período de dos años,si bien se propuso en el procedimiento la posibilidad de prórroga por otros dos adicionales, lo que garantizadora estabilidad en el abastecimiento de materiales a medio plazo y facilita la planificación de las actuaciones municipales.

Desde el grupo de gobierno se pone de manifiesto que estos productos serán empleados fundamentalmente en la reparación de viarios municipales, en el mantenimiento de aceras y en la ejecución de otras obras de pequeña y media entidad que el ayuntamiento acomete con medios propios, a través del trabajo diario de las brigadas municipales, contribuyendo así a la mejora continua del espacio público y de la calidad de vida de los ciudadanos lalinenses.