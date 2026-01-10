Un centenar de empresas de Deza y Tabeirós-Montes cuentan con al menos veinte trabajadores

El tejido empresarial de las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes se caracteriza por su marcada atomización y la predominancia de pequeñas empresas. Según los datos del departamento autonómico de estadística, en los ocho ayuntamientos de las comarcas operan 6.978 compañías, aunque más de la mitad trabajan con plantillas mínimas, de entre cero y dos trabajadores. Es decir, estamos hablando de una elevada dependencia del empleado autónomo, situación que contrasta con la caída de trabajadores por cuenta propia que se arrastra desde poco después de la pandemia sanitaria.

Apenas algo más de un centenar de empresas, lo que representa tan solo el 1,4% del tejido empresarial, cuenta con más de veinte asalariados. Entre ellas, 23 compañías tienen entre 50 y 99 empleados, mientras que 16 alcanzan cifras de entre 100 y 249. Únicamente dos empresas superan los 250 trabajadores, ambas con sede en A Estrada, donde se concentran los mayores empleadores de la zona.

Estos datos reflejan una economía altamente dependiente de la pequeña y mediana empresa, con fuerte peso del autoempleo y los negocios familiares, especialmente en sus principales sectores productivos, con el sector servicios como principal nicho de mercado. La escasa presencia de compañías gigantes implica también un potencial limitado de generación de empleo a gran escala, si bien no conviene perder de vista la dimensión poblacional de los ayuntamientos de la zona. La relación de sociedades por municipios, según el censo correspondiente a 2024, es la siguiente: Lalín (2.263), Silleda (1.158), Vila de Cruces (589), Rodeiro (472), Agolada (274), Dozón (189), A Estrada (1.709) y Forcarei cuenta con 324 unidades empresariales locales.

Si nos ceñimos a las entidades con que generan un mayor volumen de puestos de trabajo y tomamos como referencia las que tienen entre 50 y 99, en Lalín tienen su sede un total de nueve, siete en Silleda, dos en Vila de Cruces, una en Agolada, dos en A Estrada y otras tantas en Forcarei. En caso de que nos fijemos en las que mantienen plantillas con entre un centenar y un máximo de 249 nóminas, el desglose por ayuntamientos es el siguiente: Lalín (5), Silleda (4), Vila de Cruces (1), Rodeiro (1), A Estrada (4) y una en Forcarei.

Las empresas que cuentan con entre tres y nueve empleos son 614, es decir, casi el diez por ciento del total.

Medio centenar de establecimientos de hostelería

El sector de la hostelería continúa ajustándose tras los efectos de la pandemia sanitaria. Según el Instituto Galego de Estatística (IGE) al cierre del año 2024 había un total de 452 establecimientos en funcionamiento en las comarcas, 53 menos que en 2019, justo antes del inicio de la crisis sanitaria.

Este descenso refleja el impacto prolongado que la pandemia y las restricciones posteriores tuvieron sobre bares, restaurantes y cafeterías, especialmente en las zonas rurales y en los municipios de menor población, pero también en los más habitados.

Lalín mantiene 142 (16 menos), en Silleda hay 88 (tres más) y 48 en Vila de Cruces, que recorta nueve. Dieciocho (dos menos) están abiertos en Rodeiro, trece en Agolada (seis menos) y cuatro en Dozón (uno más).

En A Estrada la hostelería cuenta con 120 establecimientos después de 23 cierres y los 28 de Forcarei son uno menos. La industria de la alimentación es mayoritaria en Lalín, con 30 de las 83 sociedades de las comarcas, seguida de Silleda (15), A Estrada (13), Vila de Cruces (12), Forcarei (7), Rodeiro (3), Agolada (2) y Dozón (1).