El BNG de Lalín exige un plan para el pequeño comercio que palíe los cierres

El BNG de Lalín considera alarmante y urgente el desarrollo por parte del gobierno municipal de un plan serio de futuro y basado en datos para el pequeño comercio . Su responsable local, Mari Fernández Sanmartín alerta ante de los de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) que hablan entre diciembre de 2024 y octubre de 2025 del cierre de 38 comercios. Indica que el hecho de que Lalín esté entre los tres ayuntamientos gallegos con más comercios cerrados en estos meses -junto a Narón y Marín- urge políticas municipales serias que apuesten por uno de los motores más importantes de la economía.

Las cifras de UPTA, dice, colocan también a Lalín en cabeza de pérdida de comercio local en Deza, cuestión que para Fernández requiere atención y no del abandono que el gobierno local lleva años aplicando en Lalín. Así, insta a al alcalde, José Crespo, a buscar «un escenario de análise e medidas» a nivel de la Mancomunidad del Deza, en la que Lalín tendría que ser punta de lanza en la protección de la economía de todos los ayuntamientos de la comarca.

Critica que el gobierno local lleva años haciendo oídos sordos a las demandas del sector del comercio, y fiando su futuro a las políticas erráticas de la Xunta en la materia. «non ter competencias directas non significa ser un irresponsable», dice, al tiempo que lamenta que Crespo desoyese las iniciativas del BNG para el comercio.