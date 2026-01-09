Volven as noites de Folk de Raíz a Callobre
A parroquia estradense de Callobre retoma as súas noites de Folk de Raíz, mañá ás 21.30 horas no teleclub. Actuarán Decotío Gaiteiros, de A Estrada, Muxicas da Silveira, de Boqueixón, e o grupo Reviravolta, chegado dende O Pino. A maiores, como xa é habitual nestas citas, a organización poñerá a disposición dos asistentes un degustación gratuita de porco á brasa.
