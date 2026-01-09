Ponen a la venta una veintena de locales en el Pontiñas para impulsar el centro comercial de Lalín

Los numerosos clientes que a diario acuden al centro comercial Pontiñas de Lalín ven desde hace un tiempo carteles de venta en locales desocupados. Son activos de una entidad bancaria que a través de una de sus inmobiliarias acaba de poner a la venta con el fin de recuperar recursos pero también para contribuir a la dinamización del centro comercial que tiene en el supermercado de la cadena gallega Gadisa su principal locomotora.

El Grupo Santander, mediante su sociedad Altamira, comercializa un total de 22 locales, espacios destinados al funcionamiento de comercio, locales de hostelería u otros servicios, pero también bajos de grandes dimensiones con fachada en casos a la explanada de acceso al centro comercial que se emplea como zona de aparcamiento junto con el parking subterráneo. Según se puede consultar en el portal web de la entidad bancaria, los locales en venta cuentan con distintas superficies y van en casos desde los poco más de 40 metros cuadrados construidos hasta los casi un millar. Los precios, rondan entre los 3.000 y los más de 200.000 euros en función de la superficie construida y útil.

Bajo anexo a una de las entradas principales. / Bernabé/Javier Lalín

Son, la mayor parte, espacios que en su momento albergaron negocios que durante la crisis económica acabaron cerrando sus puertas, además de otros que hasta la fecha no tuvieron actividad comercial como alguno de grandes dimensiones situado en el acceso al centro comercial por la zona del supermercado.

Manuel Colmeiro, gerente del centro comercial, manifiesta que con esta decisión por parte de la propiedad de los locales se contribuiría a alcanzar el objetivo de incrementar la oferta de tiendas o negocios de hostelería, objetivo que busca desde hace un tiempo el Pontiñas, consciente de que una mayor oferta podría incrementar el flujo de visitantes y, en definitiva, de clientes. Los espacios disponibles, en casos, también se pueden adquirir el lotes. En la actualidad, por ejemplo, el centro comercial solamente cuenta con dos bares [en las dos zonas de acceso] a pesar de que las actividades que puntualmente se organizan, sobre todo para el público infantil, tienen buena aceptación entre los lalinenses.

Bajos con fachada al aparcamiento exterior. / Bernabé/Javier Lalín

Por otro lado, Colmeiro afirma que el propósito de recuperar las salas de cine no se abandonó, pero es consiente de que es complicado. El centro comercial inició su actividad a principios de diciembre de 2004 con algo más de una treintena de negocios de diversos sectores y cinco salas de cine entonces gestionadas por Filmax con algo más de 900 butacas. Los cines cerraron en febrero de 2014.

La capital dezana había perdido otras salas de proyecciones en 2007, cuando los cines del centro comercial Deza bajaban su telón. En los últimos años hubo intentos para recuperar los del Pontiñas, pero por el aún no fue posible.