Proponen al Concello de Lalín la presentación del Cocido en Centro Galicia de Nueva York

La difusión de Lalín con su principal embajador, la Feira do Cocido, es una herramienta con la que trabaja el Concello para mantener la distinción como fiesta de interés turístico internacional. Los impactos mediáticos en el extranjero son esenciales para preservar este reconocimiento. No suele ser el gobierno local el que busque la promoción de la fiesta fuera de España sino que, como aseguró el alcalde, José Crespo, en múltiples ocasiones, es la colectividad gallega en el extranjero la que propone llevar el Cocido a estos territorios, aunque unas veces es posible y otras no se dan las condiciones para aceptar estas ofertas.

Ayer el mandatario avanzó que maneja solicitudes de diversas localizaciones como Melilla, México o Zúrich, además de la trasladada por el Centro Galicia de Nueva York. Esta última opción, sin estar cerrada, podría cuajar una vez que el presidente de este colectivo es el lalinense natural de Pareizo (Goiás) José Gil.

En una entrevista radiofónica, el alcalde apuntó que a estas alturas se trabaja en la organización de la gala televisiva en la que se entregan los premios de periodismo Álvaro Cunqueiro y los de gastronomía de Galicia. Otra de las novedades que avanzó el mandatario está relacionada con los patrocinadores de la cita gastronómica que este año celebrará su día grande el 8 de febrero. Así, desveló que Ponte da Boga será r el vino oficial del Cocido y la empresa local Embutidos Lalinenses retoma su patrocinio como cárnica. Abanca, Avatel, Estrella Galicia, Gadis, Leite Río y Leyma son otras de las compañías que cooperan con la financiación de la fiesta, además de los fondos procedentes de administraciones públicas. «Podemos permitirnos o luxo de gastar o que gastamos porque temos dereito, ademais do que nos dan as empresas patrocinadoras, a unhas subvencións importantes da Xunta de Galicia, e tamén da Deputación», declaró. Los actos más relevantes del Cocido darán comienzo con la Matanza Tradicional do Porco (el día 25 en Mouriscade), pero la víspera ya se celebrará el Divercocido. El 31 se llevará a cabo la Feira do Mel en la carpa del Campo da Feira Vello que se montará desde el próximo día 15 de este mes.

Aldeas de Nadal

El alcalde se mostró satisfecho del impacto que tienen las Aldeas de Nadal, aunque advirtió que lo verdaderamente importante en proyectos de esta dimensión es ser capaz de mantenerlos. «Cando as Aldeas de Nadal cumpran unha década do seu funcionamento van ser un referente en Galicia do Nadal, tan importantes proporcionalmente ou máis coas luces que ten Vigo», manifestó, al tiempo que subrayó que mantener esta propuesta e incluso dimensionarla más si cabe requiere de un notable esfuerzo económico para el ayuntamiento. «A vantaxa das Aldeas é que son para os pequenos, e os pequenos traen papás e avós, e iso significa que ven moita a xente a Lalín e iso significa que papás e avós comen nos restaurantes, fan gasto nas nosas tendas», añadió.

De cara a próximas ediciones, además de mantener los poblados navideños existentes, Crespo planteó habilitar otro en las inmediaciones de la casa consistorial, donde este año se colocó un pino de madera o un taller de Papa Noel.