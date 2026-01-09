O Concello dedicará o Ano Cultural 2026 á estradense Virxinia Pereira
Entre as actividades programadas, instalarase unha escultura na honra a ela e á súa familia na proximamente restaurada Praza de Galicia | Louzao: «É cuestión de xustiza histórica»
O Concello da Estrada inaugurou oficialmente o ano 2026 coa presentación do Ano Cultural Virxinia Pereira, unha programación anual que busca reivindicar a figura dunha muller clave na historia do galeguismo contemporáneo e, ao mesmo tempo, ampliar a mirada arredor do legado de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. A iniciativa foi aprobada no primeiro pleno ordinario do ano e supón a continuidade simbólica do Ano Castelao celebrado en Galicia en 2025, cunha proposta centrada agora nunha estradense «de pleno dereito», segundo destacou o alcalde.
Na súa intervención, o rexedor estradense, Gonzalo Louzao, explicou que a decisión de dedicar o Ano Cultural de 2026 a Virxinia Pereira responde á vontade de facer xustiza histórica cunha figura que durante décadas quedou eclipsada pola relevancia pública do seu marido. O alcalde subliñou que o obxectivo principal do proxecto é «facerlle xustiza, recoñecela, coñecela e lembrala sempre como a estradense ilustre que foi»
Louzao insistiu en que Virxinia Pereira non debe ser lembrada unicamente pola súa relación sentimental con Castelao. «Foi a súa dona e a súa compañeira de vida, si, pero tamén compartiu con el un legado intelectual e artístico que non estaría hoxe a disposición do pobo galego sen o seu compromiso», afirmou. Nese sentido, destacou o papel decisivo que xogou tras a morte do intelectual rianxeiro para garantir que a súa obra ficase ao alcance da cidadanía galega. «Se hoxe o legado dun dos pais do galeguismo contemporáneo está no Museo de Pontevedra, é grazas ao mérito e á determinación de Virxinia Pereira», remarcou.
A programación do Ano Cultural estrutúrase en dous grandes bloques, correspondentes ao primeiro e ao segundo semestre de 2026. Segundo explicou o alcalde, o primeiro deles arrancará coa aprobación plenaria da declaración institucional e coa presentación do logo oficial do Ano Cultural, unha creación da artista estradense Rosa Cabanas que acompañará visualmente todas as actividades. Ademais, acometerase unha intervención simbólica no cemiterio de Figueiroa, onde se serigrafará coa tipografía de Castelao a lápida de Virxinia Pereira e do seu fillo, nun panteón municipal cedido pola familia ao Concello.
Durante os primeiros meses do ano tamén se desenvolverán varias propostas de carácter divulgativo e escénico. Entre elas figuran unha exposición exterior sobre a figura de Virxinia Pereira, un roteiro teatralizado organizado pola Escola Municipal de Artes Escénicas con dramaturxia de Paula Carballeira e unha obra de teatro dirixida ao alumnado dos institutos da Estrada, centrada nas figuras de Virxinia e Castelao. O peche do curso da Escola Municipal de Artes Escénicas xirará igualmente arredor da obra e do pensamento da parella.
Un dos proxectos máis destacados do programa será a instalación dunha escultura da familia Castelao na Praza de Galicia, proximamente reformada. A obra, segundo Louzao, terá un forte valor simbólico para a vila.. Nese mesmo espazo situarase tamén a coñecida Carta aos estradenses, un texto escrito por Castelao no exilio bonaerense e publicado no xornal Unión Estradense. «É un dos documentos máis fermosos e menos coñecidos que Castelao nos deixou, e queremos que perdure xeración tras xeración nun lugar tan simbólico como a Praza de Galicia», engadiu.
Por outra banda, o segundo semestre do Ano Cultural incluirá novas iniciativas de carácter institucional, académico e editorial. Entre elas destaca a publicación dunha biografía de Virxinia Pereira a cargo da Editorial Galaxia, escrita pola xornalista e escritora Montse Fajardo. Tamén se celebrará un acto de irmandade co Concello de Rianxo, así como unha xornada monográfica organizada en colaboración coa Cátedra Castelao da USC, centrada especificamente na figura de Virxinia Pereira.
A programación completarase coa edición de calendarios escolares serigrafados coa imaxe da homenaxeada, que se repartirán entre o alumnado do municipio ao inicio do curso 2026-2027, reforzando así a dimensión educativa do proxecto.
Pola súa banda, a concelleira de Cultura, Lucía Seoane, quixo deixar clara a mensaxe central que guiará todo o Ano Cultural. «Virxinia é máis que a muller de Castelao», afirmou. Segundo explicou, a homenaxe pretende poñer o foco nunha muller que «asumiu unha participación activa na loita e na defensa das liberdades e do ideario galeguista».
Seoane recoñeceu que adoita dicirse que detrás de todo gran home hai unha gran muller, pero matizou que neste caso «esa frase non só é certa, senón que queda curta». «A grandeza de Virxinia estivo ao carón da de Castelao, non só acompañándoo como compañeira de vida e de loita, senón dándolle azos, compartindo alegrías e tamén moitas penas», sinalou. A edil destacou que Virxinia Pereira traballou «caladamente» para defender o ideario galeguista e reafirmar a existencia de Galicia como nación.
Finalmente, Seoane subliñou o carácter reparador desta iniciativa. «Foi unha muller valente, unha estradense que merece ser recoñecida, coñecida, compartida e lembrada para sempre», afirmou, avanzando que esa será a liña de traballo do Concello ao longo de todo o 2026, para crear unha memoria máis completa e inclusiva.
