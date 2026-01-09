Mejora energética en el alquiler social de Dozón
Agustín Reguera visita las obras del edificio donde se llevaron a cabo varias actuaciones esenciales
REDACCIÓN
Dozón
El delegado de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, visitó ayer Dozón con motivo de las obras de mejora de la eficiencia energética del edificio municipal destinado al alquiler social. En este sentido, el concello contó con una aportación de la Xunta de 120.000 euros, lo que representa el 80% de la inversión total, y que permitió llevar a cabo varias actuaciones clave. Por un lado, se renovaron las luminarias, sustituyendo las antiguas por nuevas luces tipo led de bajo consumo. Además, se mejoró la climatización y el aislamiento del edificio mediante la renovación de puertas y ventanas. Por último, se instaló una caldera de pellets que permitirá un importante ahorro energético en el inmueble.
