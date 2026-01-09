Las licencias municipales de obra caen en picado: un 36% menos en un año

La actividad en los departamentos municipales de Urbanismo ha descendido de forma considerable durante buena parte del año pasado pues las 57 licencias de obra concedidas entre los pasados meses de enero a septiembre han supuesto una importante caída: 33 menos con respecto al mismo período del curso anterior. Estamos ante un desplome que se sitúa en el 36 por ciento, con descensos generalizados en todos los municipios de las comarcas.

Los datos estadísticos divulgados por el instituto autonómico indican que en los tres primeros trimestres de 2025 tanto en abril como en junio se concedieron 11 licencias en cada caso, siendo los meses de mayor dinamismo, mientras que en enero y en febrero solo se dio salida a una y a tres, respectivamente. Lalín se sitúa a la cabeza en la concesión de licencias municipales de obra y en esos nueve meses se despacharon un total de 26, aunque son once menos que las habidas un año antes. En Silleda fueron tres, dos menos, mientras que el Concello de Vila de Cruces aprobó cinco, las mismas que en el balance anterior. Rodeiro y Agolada se quedaron a cero, cuando entonces habían validado cinco solicitudes en ambos casos. En estos tres trimestres solo se concedió un permiso en Dozón, tres menos.

En A Estrada se aprobaron un total de 18 licencias municipales de obra, dato que supone un descenso de una decena, mientras que en Forcarei el balance ha sido de cuatro autorizaciones, tres más. Es el único concello que mejora sus registros.

Reforma integral del pabellón de A Bandeira

El Concello de Silleda inició las obras de remodelación integral del pabellón polideportivo municipal de A Bandeira, una actuación adjudicada a la empresa Urbanismo Técnico Sostible por un importe de 111.199 euros.Los trabajos comenzaron con la demolición interior de los antiguos vestuarios, un espacio actualmente en desuso que se transformará en una sala polivalente destinada a la realización de actividades como yoga, pilates o baile. A partir de esta primera fase, las actuaciones continuarán con el resto de las mejoras previstas, entre ellas el relevo integral del pavimento de la cancha deportiva, la renovación de la iluminación y del mobiliario, así como mantenimiento y acondicionamiento del recinto. El Concello hizo una coordinación con el CEIP Ramón de Valenzuela, que utiliza a diario esta instalación municipal, así como con los colectivos usuarios del pabellón, como la Anpa Bricandeira o la SD Bandeira, con el objetivo de interferir lo menos posible en sus actividades. El proyecto contempla la renovación completa de la cancha deportiva, con la instalación de un nuevo pavimento vinílico antideslizante y polivalente, adaptado a los estándares actuales de calidad, que permitirá la práctica de distintas modalidades deportivas como baloncesto, fútbol sala o patinaje. También se incluye el relevo de las bancadas, el pintado del cierre lateral, la renovación de la iluminación con sistemas de bajo consumo y repintado de elementos metálicos. Además, se acometerán trabajos complementarios de mantenimiento, como la revisión de la cubierta, el relevo de los canalones y la ejecución de una nueva solera de hormigón pulido en el acceso principal.La alcaldesa, Paula Fernández Pena, señala que «seguimos apostando pola mellora das infraestruturas deportivas municipais, especialmente nunha instalación moi utilizada tanto a nivel educativo como deportivo, e que é un espazo clave para a actividade diaria da Bandeira».