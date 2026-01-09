Fallece el padre del empresario Argimiro Fernández
REDACCIÓN
Dozón
Manuel Fernández Brea, padre del empresario Argimiro Fernández Janeiro, falleció ayer a los 85 años. Natural de Saa (Dozón) dirigió una empresa que contaba con panadería, bar y otros suministros. Casado con Esther Janeiro, tenían tres hijos: José Luis, Argimiro y Mari Carmen.
Sus restos mortales se velan des en el tanatorio de Dozón y su funeral será esta tarde a las 17.00 horas en la iglesia de Saa para el posterior entierro en el cementerio de esta parroquia.
