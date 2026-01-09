A Estrada repartirá 5.860 euros en premios en sus concursos de Entroido

El Concello de A Estrada comenzó a preparar los actos del Entroido. Con estas celebraciones prácticamente la un mes vista es preciso ir avanzando en la organización. De hecho, la responsable municipal de Cultura, Lucía Seoane, mantuvo ya reuniones con representantes de diferentes parroquias en relación a su participación en la vertiente más tradicional de esta fiesta, que se dejará sentir en las calles de la capital estradense el martes 17 de febrero. Este año, además, el Martes de Entroido será festivo local en el municipio. Pero las novedades llegarán en esta ocasión ya en el desfile del lunes 16, para lo cual el ayuntamiento duplicará los premios en metálico: los 2.860 euros distribuidos en 2025 se incrementan en 3.000 euros, llegando a los 5.860.

El alcalde estradense, Gonzalo Louzao, y la concejala de Cultura explicaron que la idea es seguir fomentando la participación de las grandes y vistosas comparsas. Conscientes de que son grupos muy numerosos, muchas veces llegados de otros ayuntamientos y de que realizan un importante esfuerzo económico en sus creaciones, la cuantía de los premios por los que compiten se verá notablemente elevada.

Festivo el martes

De este modo, el desfile de Entroido del lunes, que saldrá a las 16.30 horas de la calle Antón Losada Diéguez, reserva los siguientes premios. En grupos el primer premio pasa de 1.200 a 2.000 euros y el segundo se eleva de 600 a 1.500 euros. Mientras tanto, el tercero se incrementará desde los 300 a los 1.000 euros. El cuarto clasificado contará con 500 euros en vez de 150 y el quinto, reservado a los grupos locales, pasa de 200 a 450 euros.

Ya en la categoría individual se establecen premios únicos. Así en la categoría infantil (hasta 14 años) serán 90 euros; adulto (120e euros) y pareja (150). En la sección de mascotas la compensación económica ascenderá a 50 euros y un saco de pienso donado por el establecimiento 4Canciños.

En lo tocante al día más tradicional del los carnavales estradenses, la concejala de Cultura informó de que el próximo lunes 26 de enero volverá a celebrarse una reunión con las parroquias y agrupaciones locales que decidan participar en la fiesta del martes 17 de febrero, que será festivo en A Estrada.

Plazos

En todo caso, Lucía Seoane indicó que todas las agrupaciones interesadas en sumarse la este recorrido están aún a tiempo de anotarse, debiendo llamar a la Alcaldía del Concello de A Estrada para anotarse. Tendrán que hacerlo antes del día 26, ya que la reunión convocada está pensada para cerrar detalles organizativos.

Hace falta señalar que cada una de estas entidades participantes recibe una aportación de 700 euros. No obstante, existe una serie de requisitos que debe cumplir: ser una comparsa formada por un mínimo de 10 personas; llevar una carroza (no es preciso que sea un camión), hacer un poco de ruido o tener una ambientación temática, de carácter libre.A mayores, el martes de Entroido desfilarán el núcleo urbano estradense los Xenerais de Santa Cristina de Vea. El sábado de Entroido habrá fiesta infantil y el domingo fiesta de disfraces en la residencia de mayores.