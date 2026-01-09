Emerxencias de A Estrada cerró 2025 con un total de 1.230 intervenciones

El sistema dual de atención a emergencias en A Estrada, fruto del convenio entre el Concello y la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, se consolida como un modelo vital para el municipio. Este sistema permite contar con una ambulancia del 061 con base local y una segunda unidad de Emerxencias A Estrada disponible las 24 horas, que actúa como refuerzo inmediato cuando la principal está ocupada. Durante el año 2025, la necesidad de este doble sistema quedó patente con un incremento notable en la actividad. Los traslados sanitarios crecieron un 15% respecto al año anterior, alcanzando las 829 intervenciones (una media de 69 mensuales). Este aumento, que supone 113 traslados más que en 2024, se atribuye principalmente a tres factores: el progresivo envejecimiento de la población, la dispersión geográfica del concello y la ampliación de los protocolos de atención en caso de emergencia.

Según los datos facilitados por el Concello, Emerxencias A Estrada realizó un total de 1.230 actuaciones a lo largo del año pasado (75 más que en 2024). El peso del servicio sanitario es tal que ya representa el 67% de la carga de trabajo total del equipo. Más allá de la asistencia sanitaria, el resto de las intervenciones (401) se distribuyeron en una amplia variedad de escenarios como incidencias medioambientales y viales, donde destaca la retirada de árboles con 179 salidas (62 de ellas solo en el mes de enero), seguida de la señalización de objetos en la vía (51) y limpiezas de calzada (28). Además, se registraron 39 incendios urbanos y 10 forestales (concentrados casi totalmente en agosto). En el apartado de rescate y seguridad el equipo intervino en 21 rescates de personas, 14 excarcelaciones en accidentes, 8 rescates de animales y 3 aperturas de puertas con personas atrapadas. Y en el apartado dedicado a otros servicios, se atendieron 13 inundiaciones, 9 accidentes de tráfico, 4 escapes de gas y la búsqueda de 2 personas desaparecidas, además de realizar 11 operativos preventivos. Este balance de 2026 confirma que la colaboración institucional no solo optimiza los tiempos de respuesta, sino que resulta imprescindible para dar cobertura a una demanda social en constante crecimiento.

19 efectivos

El servicio de Emerxencias A Estrada se articula como una fuerza operativa única compuesta por 19 efectivos. Aunque administrativamente se dividen en diez trabajadores del Servizo Municipal y nueve del Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES), en la práctica operan como un solo cuerpo para maximizar la eficacia en sus intervenciones, algo que queda patente todos los años. La capacidad de despliegue del equipo trasciende los límites locales, operando en dos niveles geográficos. En la denominada Zona GES el grupo presta cobertura directa a los municipios de A Estrada, Cerdedo-Cotobade, Forcarei, Vedra y áreas de Teo. Y en el terreno de la asistencia sanitaria (Convenio 061), en el ámbito de los traslados en ambulancia, su radio de acción es aún más amplio y flexible, atendiendo urgencias en Cuntis, Moraña, Silleda, Lalín, Vedra o Teo según las necesidades del servicio en cada momento tal y como reflejan los protocolos firmados.

Retén mínimo

Actualmente, la plantilla de este servicio estradense atraviesa una fase de reestructuración debido a bajas personales y a la movilidad laboral, como el reciente paso de uno de sus miembros al parque de bomberos de Silleda. A pesar de contar con menos efectivos en activo de los previstos, la apuesta estratégica del Concello de A Estrada garantiza la seguridad ciudadana de forma ininterrumpida. Gracias a este esfuerzo, la base mantiene siempre un retén mínimo de tres profesionales de guardia, disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año. El personal de Emerxencias A Estrada destaca en 2026 por su alta capacidad operativa y especialización técnica, consolidándose como un referente de seguridad en la comarca. Este equipo profesional, compuesto por efectivos del GES (Grupo de Emerxencias Supramunicipal) y voluntarios de Protección Civil, garantiza una respuesta rápida y eficaz ante incidentes críticos, rescates y, por supuesto, urgencias sanitarias.