La comida en favor de Aranes se celebrará el sábado día 17
REDACCIÓN
Lalín
El restaurante Casa Pablo de A Goleta albergará el sábado 17 de enero, a las 14.00 horas, la tercera edición de la comida solidaria en favor del colectivo Aranes. El precio por persona para asistir al ágape es de 25 euros por anticipado, siendo de 10 para menores de 12 años. También está disponible una mesa 0 para donaciones en un evento donde la música será cosa de la formación De Perdidos al Trío.
- Marcos, el niño de 6 años que acertó a última hora con el primer premio del sorteo del Niño
- La funesta buena suerte de dos vigueses
- ¿La melatonina es perjudicial?
- Personal de Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro hará un paro diario en protesta por el «colapso del servicio»
- Detenido un médico de Vilagarcía por agresión sexual a una menor
- Un hostelero gallego relanza la histórica marca de agua con gas que se sirvió en el «Titanic»
- Una familia lituana-holandesa compra una casa en Santa María de Oia que convertirá en alojamiento para turistas y peregrinos
- Dos barcos españoles con antecedentes de sobrepesca de caballa se marchan a Marruecos tras hundirse la cuota