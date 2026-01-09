Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La comida en favor de Aranes se celebrará el sábado día 17

REDACCIÓN

Lalín

El restaurante Casa Pablo de A Goleta albergará el sábado 17 de enero, a las 14.00 horas, la tercera edición de la comida solidaria en favor del colectivo Aranes. El precio por persona para asistir al ágape es de 25 euros por anticipado, siendo de 10 para menores de 12 años. También está disponible una mesa 0 para donaciones en un evento donde la música será cosa de la formación De Perdidos al Trío.

