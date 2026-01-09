Una colisión por alcance en Lalín se salda sin heridos

El miércoles fue una jornada con varios siniestros registrados en Lalín. En concreto, se contabilizaron hasta cuatro siniestros en las carreteras de la capital dezana. El último de ellos se registró poco después de las 19.30 horas con una colisión por alcance entre dos en la N-525 a la altura de la estación de servicio Fervi de A Corredoira. Afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales en ninguno de los implicados. En el punto donde tuvo lugar el accidente se personó una dotación de Emerxencias Lalín para socorrer a los afectados.