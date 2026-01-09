Citan a afectados por la LAT O Irixo-Lalín para el pago de expropiaciones

La Dirección Territorial de la Consellería de Economía e Industria publicó ayer la notificación de la convocatoria a afectados por la construcción de la Línea de Alta Tensión (LAT) entre o Irixo y Lalín para el pago del justiprecio por los bienes ocupados. Se trata del proyecto modificado del tramo final de esta línea eléctrica impulsada por la compañía Unión Fenosa Distribución.

El anuncio que recogía ayer el Boletín Oficial de la Provincia establece que el Xurado de Expropiación de Galicia notificó a los interesados, a la empresa y a la consellería los acuerdos que determinan los precios por el establecimiento de servidumbres de paso en las fincas. Se trata de tres bienes con otras tantas referencias catastrales, dos de ellos situados en el paraje conocido como Os Casares y el tercero, en Muro Novo, este último propiedad de herederos de una persona y los demás en manos de varios titulares. La convocatoria está fijada para el próximo 18 de febrero a las 13.00 horas en la casa consistorial de Lalín, donde está previsto que se abonen los justiprecios decididos por la ocupación de las mencionadas propiedades. Los expropiados recibirán una liquidación detallada del pago y se hará constar en un acta las personas que concurran o las incidencias producidas. Las notificaciones se realizaron de manera individualizada a los dueños.

Cabe indicar que el último tramo del trazado de la línea eléctrica fue modificado para ser soterrado entre la zona de Catasós y la zona de Alto de Vales. Son aproximadamente 4 kilómetros de canalizaciones bajo tierra.