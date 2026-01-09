César Montilla gana el IV Vai de Parroquias de Silleda

El silledense César Montilla ganó ayer el certamen Vai de Parroquias organizado por cuarto año consecutivo por el Concello. El sorteo final tuvo lugar en el salón de actos de la casa consistorial trasdezana. El ganador del concurso recogió su premio de manos de la alcaldesa de Silleda, Paula Fernández, y de la concejala de Cultura, Mónica González, y acompañado por su esposa e hija. El ganador disfrutará de un viaje en autocaravana durante cuatro días para cuatro personas en un sorteo al que entraron un total de 27 concursantes.

El certamen trasdezano, que ya va por su cuarta edición, proponía una interesante aventura lúdica por el término municipal e instaba a los participantes a encontrar los 33 elfos escondidos en diferentes localizaciones del rural silledense. Además, como prueba se les pedía que se fotografiasen con cada uno de ellos y completaran la lámina del Obradoiro de Xoguetes con los números asignados a cada elfo. La iniciativa persigue dinamizar el rural del municipio trasdezano. Finalmente, César Montilla ha sido el elegido por una mano inocente para vivir una nueva experiencia.