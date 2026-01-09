Agolada convoca una plaza de administrativo mediante oposición libre

El Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (Boppo) publicó en su número de ayer la convocatoria de una plaza de administrativo mediante oposición libre en el Concello de Agolada. La denominación de la plaza es «persoal funcionario» y la oferta está dirigida para funcionarios de carrera del grupo C y del subgrupo C2 (funcionarios públicos que realizan tareas de gestión y apoyo), y con una clasificación de Nivel 18. El anuncio se produce mediante resolución de la Alcaldía del pasado 30 de diciembre de 2025 y está firmado por recientemente nombrado alcalde de la localidad, Óscar Val García.