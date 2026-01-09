Agolada convoca una plaza de administrativo mediante oposición libre
REDACCIÓN
Agolada
El Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (Boppo) publicó en su número de ayer la convocatoria de una plaza de administrativo mediante oposición libre en el Concello de Agolada. La denominación de la plaza es «persoal funcionario» y la oferta está dirigida para funcionarios de carrera del grupo C y del subgrupo C2 (funcionarios públicos que realizan tareas de gestión y apoyo), y con una clasificación de Nivel 18. El anuncio se produce mediante resolución de la Alcaldía del pasado 30 de diciembre de 2025 y está firmado por recientemente nombrado alcalde de la localidad, Óscar Val García.
- Marcos, el niño de 6 años que acertó a última hora con el primer premio del sorteo del Niño
- La funesta buena suerte de dos vigueses
- ¿La melatonina es perjudicial?
- Personal de Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro hará un paro diario en protesta por el «colapso del servicio»
- Detenido un médico de Vilagarcía por agresión sexual a una menor
- Un hostelero gallego relanza la histórica marca de agua con gas que se sirvió en el «Titanic»
- Una familia lituana-holandesa compra una casa en Santa María de Oia que convertirá en alojamiento para turistas y peregrinos
- Dos barcos españoles con antecedentes de sobrepesca de caballa se marchan a Marruecos tras hundirse la cuota