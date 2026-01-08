Silleda retoma el plan de atención integral a personas con alzhéimer
Arranca con la valoración de las personas usuarias
REDACCIÓN
El programa de atención integral a personas con alzhéimer y otras demencias y sus familias de Silleda vuelve este año. Esta iniciativa, que se pone en marcha a través de la Asociación de Familiares de Persoas con Alzheimer de Pontevedra (Afapo), arrancará la próxima semana con la valoración de las personas usuarias.
Personal de la entidad estará en la Casa da Xuventude desde el 13 al día 16, en horario de 10:00 a 14:30 horas. Desde el departamento municipal de este área, la concejala de Bienestar, Angela Troitiño, hace un llamamiento a todas las personas que tengan familiares con esta dolencia o que estén empezando con los síntomas.
«A veciñanza ten a súa disposición de xeito gratuito este programa, con obradoiros de terapia cognitiva e asesoramente preciso sobre estas doenzas», señala. Las familias pueden contactar en el 986 59 20 37.
El programa, que atendió el pasado año a más de 30 personas se lleva a cabo desde el año 2014 y tiene entre los objetivos de los talleres de terapia cognitiva retrasar y prevenir la aparición del alzheimer y otras demencias. «Estamos moi satisfeitos con este programa integral que tan bos resultados está a dar, non só para os veciños e veciños que padecen esta doenza senon tamén para as súas familias, con consellos e indicacións que moitas veces se descoñecen», dice.
La mejora de la calidad de vida , tanto de las familias como de los enfermos es el reto específico de esta actuación. «O coidado e benestar dos maiores e das persoas que padecen enfermedades coma esta é unha das preocupacións deste goberno, que se manifesta coa posta en marcha de iniciativas coma esta», dice la alcaldesa, Paula Fernández Pena.
