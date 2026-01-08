Un siglo muy vital en el Rosaleda

Hay fechas que quedan grabadas en el calendario de una comunidad, y el centenario del lalinense Manuel Varela Soto es, sin duda, una de ellas. El Bar Rosaleda de Lalín se convirtió ayer en el escenario de un emotivo homenaje por sorpresa donde familiares, amigos y vecinos se dieron cita para celebrar un siglo de vida de uno de los rostros más queridos de todos los que hacen un alto en el camino en el emblemático y céntrico establecimiento hostelero de la avenida Luis González Taboada.

El acto, marcado por la calidez, el cariño y la nostalgia, transformó el ambiente habitual del local en una reunión íntima llena de anécdotas. Manuel Varela, protagonista indiscutible de la jornada, recibió el afecto de varias generaciones que quisieron acompañarlo en este hito personal de alcanzar el siglo de vida. Entre abrazos y brindis, se recordaron las décadas de trabajo y vivencias de un hombre natural de la parroquia de Vilanova que ya es memoria viva de la capital de Deza, y que no falta a su cita diaria con el cafelito del Rosaleda.

Manuel Varela sopla el roscón con las velas de sus 100 años. / Bernabé/Javier Lalín

El homenaje organizado por Silvia Gómez, del Rosaleda, y la hija del propio Manuel Varela concluyó con el tradicional soplo de velas –en esta ocasión, coronando un sabroso roscón– y el deseo compartido por todos los presentes de seguir disfrutando de su compañía, un ejemplo de longevidad, saber estar y arraigo en su Lalín natal. «Todo el mundo le quiere muchísimo. No es que cumpla 100 años, es cómo está él de bien y como se cuida. Siempre va arregladito, habla con todo el mundo y conoce a todos. Es un hombre encantador», explica Silvia Gómez.

Regalos

El propio Manuel Varela, recién llegado de Santiago, donde pasó las Navidades con su hija, se mostró muy agradecido por todo lo vivido ayer en su lugar preferido para tomar el café. «Agora xa vou para os 101», bromeaba después de haber sido felicitado por los presentes en su homenaje. Varela hizo memoria para recordar sus estancias en Río de Janeiro, Madrid o Vigo mientras sus amigos, familiares y vecinos le hacían entrega de varios obsequios por su cumpleaños: una bufanda, un pañuelo de bolsillo (destacan sus amistades lo «presumido» que es siempre con un pañuelo en el bolsillo de su americana) y un par de calcetines.

El sentido homenaje a Manuel Varela se prolongó durante casi toda la mañana en la que, además del roscón de cumpleaños, tampoco faltaron un bizcocho y cabello de ángel. Fue el reconocimiento a un siglo de honradez y arraigo de un hombre que mientras su salud se lo permita seguirá yendo al Rosaleda a compartir el café con unos vecinos que lo admiran.