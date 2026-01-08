El municipio de Lalín fue escenario, ayer, de tres accidentes de tráfico que se saldaron sin heridos. Por la mañana, tuvo lugar un accidente por alcance de dos vehículos en la rotonda de la Rolda Norte. Además, por la tarde, un camión perdió su carga de cristales (izqda.) en la rotonda de entrada del Polígono Lalín 2000, delante del Hotel Torre do Deza. Poco después, un vehículo se salía de la vía (dcha.) en la Nacional 640, a la altura de A Veiga. En el vehículo sólo viaja el conductor que tras quedar semivolcado el Mercedes que conducía tuvo que ser extraído del habitáculo por la puerta del copiloto. En todos los casos, el operativo de auxilio estuvo formado por Bombeiros de Deza, Emerxencias Lalín y Tráfico.

Pérdida de carga, salida de vía y accidente por alcance, en Lalín