El Entroido de Merza repartirá 1.700 euros en premios el 8 de febrero

Ya se conoce la programación del Entroido de Merza, que tendrá lugar el domingo 8 de febrero, organizado por la Asociación Vello dos Cornos, en colaboración con el Concello de Vila de Cruces, la Deputación de Pontevedra y el colectivo Xenerais da Ulla. Este año, el Carnaval de Merza repartirá un total de 1.700 euros en premios para las carrozas, los grupos y las individualidades participante en un concurso donde se valorarán la originalidad, la creatividad y el disfraz artesanal, según la organización.

Antes, a las 12.00 horas, arranca la programación con la salida de Os Xenerais del campo de la iglesia parroquial. Por la tarde, a partir de las 16.30 horas, tendrá lugar el tradicional desfile de carrozas, charangas y diversos disfraces. Como sucede todos los años, a las 17.30 horas está programado el esperado Alto dos Xenerais, donde jinetes con trajes de gala del siglo XIX protagonizan un duelo de versos satíricos, Mouros, Repaso do Escribano y el Sermón do Frade, que protagonizarán uno de los momentos más esperados del Entroido de Merza tanto por los vecinos de la parroquia como por el público foráneo que cada año crece en número. la Asociación Vello dos Cornos coordina la presencia de figuras ancestrales que recorren la parroquia en una jornada esperada por todos.

Chocolatada

La Festa de Interese Turístico de Galicia por excelencia de Merza también tiene planeado el domingo de Carnaval al término del Alto dos Xenerais un sorteo de productos cárnicos variados y un chocolate con churros para los más pequeños que acudan disfrazados al evento. Tras el éxito histórico de 2025, donde se superaron los récords de participación tanto en el desfile como en el concurso de disfraces, Merza afronta este 2026 con el objetivo de mantener su relevancia dentro de Os Xenerais da Ulla. Esta tradición se extiende por los concellos de A Estrada, Boqueixón, Santiago, Silleda, Teo, Touro, Vedra y Vila de Cruces.