El concurso Vai de Parroquias de Silleda tiene 27 participantes

Un total de 27 personas compiten por el gran premio del concurso Vai de Parroquias, organizado por el Concello de Silleda esta Navidad, con la revitalización del entorno rural como protagonista. Bajo el lema «Misión Elfos 33: na procura dos agasallos perdidos», esta edición del concurso propuso una divertida aventura por todo el municipio en la que los participantes debían encontrar a los 33 elfos escondidos en diferentes lugares de interés, fotografiarse con cada uno y completar la lámina del Obradoiro de Xoguetes con los números asignados a cada elfo. Todos los participantes entrarán en el sorteo de una excursión en autocaravana de 4 días para 4 personas. Este sorteo público tendrá lugar hoy a las 20.00 horas en el salón de actos del Concello y se retransmitirá en las redes sociales municipales. A cada participante se le ha asignado un número (siguiendo el orden de inscripción), según lo establecido en las bases. Este concurso busca revitalizar las localidades rurales del municipio, incentivando la participación activa de los vecinos y resaltando las 33 parroquias que conforman el municipio, promoviendo además el conocimiento de las mismas.

Por otro lado, el Centro Social de Maiores de Silleda acogió el pasado martes día 6 de enero el tradicional Baile de Reyes. La cita contó con la animación musical a cargo de Carlos Manteiga.