El Concello califica estas Navidades como «muy satisfactorias» y «de récord»

Cuando todavía permanecen muy presentes las imágenes de la visita de los Reyes Magos, representantes de distintos departamentos del Concello de A Estrada hicieron balance de las Navidades y coincidieron en calificarlas como muy satisfactorias, destacando la masiva afluencia de público registrada en las calles y confiando en que este ambiente festivo haya tenido un impacto favorable en la actividad comercial y hostelera del municipio.

El concejal de Promoción Económica y Servizos Municipais, Óscar Durán, puso el acento en el éxito alcanzado, un año más, por las cabalgatas celebradas el 24 de diciembre y el 5 de enero. En relación con el desfile de Papá Noel, señaló que volvió a convertirse en «una sorpresa muy agradable», destacando que se trata de un evento que no se programa en todos los concellos y que cada año congrega a un mayor número de personas. Según indicó, este acto supone un importante aliciente para la hostelería y el comercio local. Recordó además que en esta edición el recorrido de Papá Noel por las calles de A Estrada estuvo reforzado con un desfile de personajes de animación y avanzó que ya se está valorando incorporar en la próxima edición «una o dos carrozas más».

En cuanto a la cabalgata de Reyes, Durán la calificó como «un auténtico espectáculo». Subrayó que el desfile del 5 de enero volvió a ser un éxito, respaldado de forma masiva tanto por público local como por visitantes llegados de otros municipios. El edil reconoció que muchas personas comparan la cabalgata de A Estrada con las de grandes ciudades, sin ánimo de desmerecer a nadie, y destacó la notable presencia de espectadores procedentes de otros concellos.

En esta ocasión, los Reyes Magos desfilaron en una comitiva formada por ocho carrozas, acompañados por la Banda de Música Municipal da Estrada y la Banda de Gaitas de Barbude. Las condiciones meteorológicas aconsejaron trasladar la recepción oficial al Teatro Principal, que se llenó de niños y niñas deseosos de compartir sus deseos con Sus Majestades. Durante las distintas cabalgatas celebradas este Nadal en A Estrada se repartieron más de 3.000 kilos de caramelos.

Óscar Durán no quiso olvidar el esfuerzo organizativo realizado para el buen desarrollo de estos desfiles y agradeció expresamente el trabajo del personal municipal, así como la colaboración de los agentes de la Policía Local y del servicio de Emerxencias da Estrada. Recordó además la complejidad añadida que supone el corte momentáneo de la carretera N-640, circunstancia que aprovechó para reivindicar una vez más la llegada de la tan esperada variante.

En lo relativo a la iluminación navideña, el responsable municipal consideró que el esfuerzo realizado en este ámbito cubre ya las necesidades existentes. A su juicio, el atractivo de A Estrada durante estas fechas reside en el ambiente que se genera en la calle y no en incrementar cada año el tamaño o el número de los elementos luminosos. Por ello, apuntó que de cara al próximo Nadal será necesario reflexionar sobre nuevos atractivos que no pasen por aumentar las luces.

El balance fue también bueno en el ámbito deportivo. Desde el departamento que dirige Ismael Pena se informó de que esta fue una Navidad de récord, ya que tanto la San Silvestre del 31 de diciembre como la San Silveira de BTT y la San Silvestre Acuática del 24 de diciembre superaron todas las marcas de ediciones anteriores. En la prueba ciclista participaron un total de 177 deportistas y en la carrera de Fin de Año se distribuyeron 905 dorsales. Además, atendiendo al carácter benéfico de ambas pruebas, se recogieron más de 1.200 kilos de alimentos destinados a Cáritas Parroquial da Estrada.

En el apartado cultural, la concejala Lucía Seoane destacó que el programa navideño se cierra tras un mes de intensa actividad, con cerca de 40 propuestas desarrolladas entre el 5 de diciembre y el 5 de enero. Señaló que muchos de los eventos se celebraron con aforo completo, como varios de los programados en la Sala Abanca o espectáculos como Pincho o el concierto de Nadal del Obradoiro de Música Moderna Carlos Barruso, y valoró que la programación fue variada y pensada para el disfrute de ciudadanos de todas las edades.