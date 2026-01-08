El CIS de Lalín mantiene esperas de 13 días para una consulta de primaria

La coincidencia con períodos vacacionales o las bajas podrían estar detrás de las elevadas listas de espera que padecen los vecinos de Lalín que tienen que ir al médico. El Centro Integral de Saúde (CIS) mantiene unas listas de espera que para algunos pacientes son insoportables, situación que se puede verificar simplemente solicitando una cita en atención primaria a través de la aplicación móvil del Servizo Galego de Saúde.

Hay facultativos que no disponen de huecos libres para una consulta de primaria hasta dentro de 13 días y lo que es más serio, tampoco dan la posibilidad al usuario de concertar una cita telefónica para realizar un procedimiento tan aparentemente sencillo como la renovación de un tratamiento. Vecinos que trataron, anteayer, de cerrar una consulta con su médico de cabecera fueron citados para el próximo lunes día 19 y además en horario de tarde, cuando su médico solo pasaba consulta por las mañanas. En este caso el Sergas proponía que acudiese a consulta al centro sanitario del Alto de Vales entre las 18.03 y las 18.54 horas.

En lo que respecta a las citas telefónicas para renovación de medicación con el mismo profesional, el mecanismo indicaba con un mensaje emergente en la aplicación que el profesional no disponía de huecos libres «en los próximos días» sin concretar cuándo sería posible realizar esta operación. La alternativa: contactar telefónicamente con el CIS para tratar de obtener más información.

La demora para una consulta ordinaria en el servicio de pediatría es menor, aunque con todo alcanza los seis días. Así, en caso de pedir una cita ayer mismo, el servicio autonómico de salud proponía que el paciente acudiese como muy pronto el próximo lunes día 12, con la franja horaria comprendida entre las 10.30 y las 12.25 horas como idónea para cerrar la consulta con su profesional.

En plena, todavía, incidencia de episodios de gripe y de otras patologías relacionadas con las vías respiratorias o procesos víricos propios de esta época del año, no son pocos los pacientes que se ven forzados a acudir al servicio de urgencias, ante la imposibilidad de ser atendidos en una consulta ordinaria hasta casi dentro de un par de semanas. Las consecuencias son conocidas: saturación del Punto de Atención Continuada (PAC) cuando este recurso está reservado para casos urgentes.

Por otro lado, la lista de espera en el centro de salud de A Estrada es mucho menor y por ejemplo asciende a cinco días en caso de medicina de familia. Para las llamadas telefónicas con el médico de cabecera para la renovación de medicación la demora es mucho más razonable que en Lalín y se situaba ayer en dos días.

Sin solución a los aparcamientos irregulares

Camino de 15 meses de la inauguración del CIS, los aparcamientos irregulares se suceden sin que las administraciones públicas hayan sido capaz de solventar un problema que va más allá de un incumplimiento de la normativa. Sergas y Concello apelan, en la práctica, a la urbanidad de los ciudadanos y las señales instaladas meses atrás en la zona de entrada al centro sanitario parecen un elemento ornamental más. Ni las quejas de los profesionales sanitarios ni la de trabajadores del servicio de ambulancias han surtido demasiado efecto y los aparcamientos en zonas prohibidas como el acceso principal o plazas reservadas para personas con movilidad reducida son invadidas a diario por vehículos. Y no se trata de casos razonables como una parada puntual cerca de la puerta para dejar a una persona mayor o con problemas de movilidad, sino que son aparcamientos que duran el tiempo que precisa el dueño del vehículo para acudir a una consulta o realizar un trámite administrativo. En una zona sin competencias para la Policía Local, según el Concello, semanas atrás se dejaron ver agentes de Tráfico.