Cinco ofertas para redactar o proxecto da zona verde de Cerdedo
O Concello avanza tamén na expropiación de terreos afectados
REDACCIÓN
O Concello de Cerdedo-Cotobade recibiu cinco ofertas para a redacción do proxecto, a dirección de obra e a dirección de execución da futura Zona Verde da praia fluvial de Cerdedo.
O contrato saíu a licitación cun prezo base de 60.000 euros, IVE incluído, e permitirá definir técnica e economicamente unha actuación concibida como un dos principais polos de atracción do municipio. Nas vindeiras datas reunirase a Mesa de Contratación para proceder á valoración das propostas presentadas. De xeito paralelo, o Concello traballa na inclusión no Plan +Provincia dos 120.000 euros necesarios para afrontar as expropiacións dos terreos incluídos no ámbito do proxecto.
Este avance prodúcese tras a aprobación en pleno do Plan Especial de Infraestruturas e Dotacións da zona verde da praia fluvial de Cerdedo. A proposta urbanística abrangue preto de sete hectáreas e contempla a creación dun gran equipamento turístico con zonas de lecer, infraestruturas culturais e deportivas, así como un aparcadoiro de autocaravanas para favorecer a chegada de visitantes.
O alcalde, Jorge Cubela, sinalou que este proxecto «supón culminar un intenso traballo de máis de catro anos coordinándose con distintas administracións». Engadiu que permitirá iniciar as expropiacións e avanzar cara á licitación das obras, cun investimento previsto de arredor de 3 millóns de euros.
