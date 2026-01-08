Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
EEUU intercepta petrolero rusoEl premio del Niño MarcosGallegos Tragedia SuizaAgua gallega TitanicInfraestructuras estatales VigoRetirada Aspas
instagramlinkedin

Cinco ofertas para redactar o proxecto da zona verde de Cerdedo

O Concello avanza tamén na expropiación de terreos afectados

REDACCIÓN

Cerdedo-Cotobade

O Concello de Cerdedo-Cotobade recibiu cinco ofertas para a redacción do proxecto, a dirección de obra e a dirección de execución da futura Zona Verde da praia fluvial de Cerdedo.

O contrato saíu a licitación cun prezo base de 60.000 euros, IVE incluído, e permitirá definir técnica e economicamente unha actuación concibida como un dos principais polos de atracción do municipio. Nas vindeiras datas reunirase a Mesa de Contratación para proceder á valoración das propostas presentadas. De xeito paralelo, o Concello traballa na inclusión no Plan +Provincia dos 120.000 euros necesarios para afrontar as expropiacións dos terreos incluídos no ámbito do proxecto.

Este avance prodúcese tras a aprobación en pleno do Plan Especial de Infraestruturas e Dotacións da zona verde da praia fluvial de Cerdedo. A proposta urbanística abrangue preto de sete hectáreas e contempla a creación dun gran equipamento turístico con zonas de lecer, infraestruturas culturais e deportivas, así como un aparcadoiro de autocaravanas para favorecer a chegada de visitantes.

O alcalde, Jorge Cubela, sinalou que este proxecto «supón culminar un intenso traballo de máis de catro anos coordinándose con distintas administracións». Engadiu que permitirá iniciar as expropiacións e avanzar cara á licitación das obras, cun investimento previsto de arredor de 3 millóns de euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents