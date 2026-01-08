La carpa del Cocido albergará en esta edición más de medio ciento de puestos

La responsable municipal de Turismo de Lalín, Begoña Blanco, avanzó ayer que carpa de la Feira do Cocido contará en esta edición con un total de 51 puestos distribuidos entre 42 participantes, lo que supone una de las ediciones con mayor representación de los sectores vinculados a la tradición gastronómica y cultural de la cita gastronómica.

Según explicó la edil, el mayor peso de la carpa corresponderá al ámbito de la alimentación, de las carnes y de los productos derivados, con un total de 23 participantes que ocuparán hasta 32 puestos. Se trata, en palabras de Blanco, de negocios ligados a la elaboración y venta de productos gastronómicos tradicionales, conservas, embutidos y otros alimentos transformados, que son una parte esencial de la identidad de la feria y del atractivo que ofrece al público visitante. Junto a este sector, la concejala destacó la presencia de la artesanía, que contará con 15 participantes y 19 puestos, dedicados la diferentes oficios y creaciones artesanales. «A carpa permite dar visibilidade a traballos manuais e pezas elaboradas con técnicas tradicionais, que complementan a oferta gastronómica e reforzan o carácter cultural do Cocido», manifestó Begoña Blanco. La oferta se completa con un puesto de carácter industrial, que contribuye a mostrar otras actividades económicas vinculadas al tejido productivo local y comarcal, ampliando la visión de la feria más allá de lo estrictamente gastronómico.

La concejala puso en valor a variedad de la carpa, subrayando que «non se trata só dun espazo de venda, senón dun lugar de encontro entre produtores, artesáns e público, no que se pode coñecer de primeira man a riqueza de actividades que xiran arredor da Feira do Cocido» Además, la repesentante del grupo de gobierno destacó también que la distribución de los puestos y la diversidad de sectores permiten ofrecer una experiencia más completa tanto al vecindario como a las personas que visitan Lalín durante la feria, al tiempo que se apoya al pequeño comercio, a la producción artesanal y a las iniciativas económicas ligadas a la tradición.

Por otra parte, la concejala anunció que el próximo día 15, día que coincide con el inicio del Mes do Cocido, comenzará la instalación de la propia carpa, de 85 metros de largo por 25 de ancho que acogerá una parte importante de las actividades relacionadas con celebración gastronómica. Estará instalada alrededor de un mes, teniendo actividades todos los fines de semana.