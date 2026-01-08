La parroquia estradense de Ribela está cada vez más activa, generando unión entre los vecinos con diferentes eventos que buscan, principalmente, dinamizar y crear sentimiento de comunidad. En este caso, el teleclub local acogió el martes 6 de enero una tarde de bingo y cocholate con rosca desde las 16.00 horas. Los participantes pudieron optar a varios premios, como pases al balneario, cenas, escapada de relax o un televisor. La reunión resultó ser todo un éxito, especialmente a nivel de asistencia, con en torno a una treintena de vecinos que escogieron este plan para la tarde de Reyes.

Bingo y chocolate con rosca en la parroquia de Ribela