Aprueban recuperar uso peatonal en Viascón

El Pleno del Concello de Cerdedo-Cotobade aprobó el pasado 29 de diciembre el proyecto de recuperación del espacio para uso peatonal en el núcleo de Viascón y acordó delegar en la Alcaldía las competencias para la aprobación del expediente de contratación de las obras y su tramitación. El acuerdo producirá efectos desde el día siguiente a su adopción.

