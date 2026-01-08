Aprueban recuperar uso peatonal en Viascón

El Pleno del Concello de Cerdedo-Cotobade aprobó el pasado 29 de diciembre el proyecto de recuperación del espacio para uso peatonal en el núcleo de Viascón y acordó delegar en la Alcaldía las competencias para la aprobación del expediente de contratación de las obras y su tramitación. El acuerdo producirá efectos desde el día siguiente a su adopción.