Las 94 empresas creadas el año pasado son el segundo mejor balance del último lustro

Un total de 94 empresas fueron constituidas en las comarcas durante el pasado año, nueve más que las dadas de alta doce meses antes. Se trata del mejor balance del último lustro, solo superado por 2021, cuando el Boletín Oficial del Registro Mercantil contabilizó 92 inscripciones.

Lalín se mantiene como el municipio con mayor dinamismo empresarial pues, a tenor del balance hecho público en el día de ayer por el Instituto Galego de Estatística (IGE) totaliza 32 sociedades mercantiles a pesar de que son dos menos que las impulsadas durante todo 2024. A Estrada, con una veintena de sociedades mercantiles constituidas, es el segundo ayuntamiento de Deza y Tabeirós-Montes con más altas y como acontece en Lalín el nivel de creación de empresas se redujo en comparación con el ejercicio anterior, en este caso con cuatro menos. Muy cerca de la capital estradense aparece Silleda, que entre enero y diciembre vio como nacían un total de 17 entidades, en este caso con un incremento de tres. Vila de Cruces muestra una situación también muy favorable, una vez que concluyó este ejercicio con ocho firmas constituidas, cinco más que doce meses antes. En el caso de Agolada el balance ha sido de seis empresas impulsadas, dato que contrasta con la evolución del curso precedente, cuando solo había sido una. En Rodeiro se impulsaron seis compañías, una menos, mientras que Dozón fue el único municipio de las comarcas que se quedó a cero, con una empresa dada da alta en 2024. Por último, en Forcarei se dieron de alta cinco empresas, que son cuatro más. Así, el balance anual en los ocho ayuntamientos de las dos comarcas es positivo en nueve altas con respecto al ejercicio anterior.

Durante 2023 el Borme recogió un total de 80 inscripciones, con el siguiente desglose por municipios: Lalín (39), Silleda (6), Vila de Cruces (8), Rodeiro (2), Agolada (4), Dozón (3), A Estrada (18) y en Forcarei no consta ninguna. El balance del año anterior fue muy semejante, con 82 altas, muy por debajo de las 96 de 2021. Entonces destacó sobre todo el dinamismo empresarial en Lalín, con 47 compañías fundadas, por 27 en A Estrada. Silleda (11), Vila de Cruces (4), Rodeiro (1), Agolada (3), Dozón (2) y Forcarei (1) completan el listado municipal.

El primer año de la pandemia sanitaria se cerró con el balance más pobre al contabilizarse 75 altas con la relación que sigue: Lalín (30), Silleda (13), Vila de Cruces (1), Rodeiro (4), Dozón (1), A Estrada (18) y Forcarei (8), con Agolada como el único territorio de las comarcas sin altas en ese año.

Evolución mensual

Si nos ceñimos al pasado mes de diciembre, los datos indican que fueron cuatro las sociedades mercantiles constituidas en los ocho municipios del área. Una corresponde a Lalín, dos a Silleda y otra a Vila de Cruces. En el resto de los concellos no se dieron de alta compañías. Precisamente por meses, junio fue con claridad el período más favorable para la puesta en marcha de actividades empresariales y ahí se concentraron 16 de las 94 totales del curso pasado. Abril, con 14, y marzo, con 11, fueron los meses donde se superó la barrera de la decena de inscripciones en el boletín del registro mercantil. Agosto fue, junto con el pasado diciembre, los períodos de menor actividad emprendedora a tenor de las altas, con cuatro. En total Deza aglutinó 69 nuevas empresas y las restantes 25 corresponden a Tabeirós y Montes.