Talleres de salud mental en adolescentes

La Diputación de Pontevedra llevará su programa de apoyo a la juventud «En plan ben» a los institutos de Silleda y Cerdedo-Cotobade a partir del próximo mes de marzo. El IES Pintor Colmeiro y el IES de Cotobade acogerán dos talleres cada uno centrados en el bienestar emocional y la salud mental, dirigidos a alumnado, profesorado y familias.