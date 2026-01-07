Talleres de salud mental en adolescentes
La Diputación de Pontevedra llevará su programa de apoyo a la juventud «En plan ben» a los institutos de Silleda y Cerdedo-Cotobade a partir del próximo mes de marzo. El IES Pintor Colmeiro y el IES de Cotobade acogerán dos talleres cada uno centrados en el bienestar emocional y la salud mental, dirigidos a alumnado, profesorado y familias.
