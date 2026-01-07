Silleda acoge el sábado el espectáculo musical «Las Guerreras K-Pop»
Se trata de una propuesta para el público familiar y dará comienzo a las 17.00 horas en el auditorio ferial
REDACCIÓN
El Auditorio de la Semana Verde de Silleda acogerá este sábado día 10 de enero, a partir de lanas 17.00 horas, el espectáculo musical Las Guerreras K-Pop, una propuesta dirigida al público familiar que combina música, baile, luz y una puesta en escena espectacular inspirada en el fenómeno mundial del K-Pop.
El musical se presenta como un tributo lleno de fuerza y mensajes positivos, protagonizado por heroínas que apuestan por la amistad, la superación y el trabajo en equipo, con una estética visual impactante y también coreografías muy dinámicas. El espectáculo está dirigido por Pedro Llaudes, reconocido actor con experiencia en grandes producciones musicales.
Las Guerreras K-Pop promete una experiencia vibrante para niñas, niños y familias, con un formato moderno y atractivo que conecta con la juventud a través de la música actual y una historia llena de ritmo y emoción.
Las entradas para presenciar este espectáculo pueden adquirirse a través de la plataforma entradas.vigoplan.com.
