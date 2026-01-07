Representación de «Memorias dun neno labrego» en Santiago

El Centro Dramático Galego representará el día 18 en Santiago la adaptación que Cándido Pazó hizo de la obra literaria Memorias dun neno labrego, de Xosé Neira Vilas. Los lalinenses que deseen acudir pueden anotarse hasta al día 15 en el consistorio, con un precio de 5 euros por la entrada, mientras que el viaje en autobús es gratuito.