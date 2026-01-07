La hostelería local hace balance positivo de las Navidades, pero con discrepancias

Todo lo bueno se acaba, y hoy las Navidades están oficialmente rematadas. Para muchos esto significa la vuelta a la rutina, a los trabajos y al colegio, pero para otros supone un momento de descanso después de varias jornadas de intenso movimiento. Es el caso de los sectores de la hostelería, la restauración y el ocio nocturno, que bajan ahora el ritmo tras lo que consideran desde la Asociación de Hosteleiros de A Estrada unas muy buenas fiestas. Los establecimientos coinciden, por lo general, en que las vacaciones han sido un éxito para las barras, con más trabajo que en ediciones pasadas y ayudando así a compensar lo que fueron unos meses de octubre y noviembre bastante flojos. Si bien, por supuesto, existen discrepancias.

En la Zona dos Viños, tanto el 20 Berzas como A Riala se muestran satisfechos con el volumen de clientes durante estas fechas. Desde A Riala aplauden la iniciativa del tardeo de Nochevieja y animan a «seguir apostando nos futuros anos, e darlle máis forza». Mientras que en el 20 Berzas apuntan que la disposición de fechas señaladas como el día 24 o el 31 en el calendario, cuadrando entre semana, benefician mucho más al sector que cuando estas efemérides caen en sábado o domingo. Asimismo, ambos negocios están de acuerdo en que la meteorología puso de su parte, con bajas temperaturas pero pocas precipitaciones, que invitaron a los vecinos y visitantes a salir y acercarse a los bares.

En esta línea, bares y cafeterías también se unen a las declaraciones. En el caso de La Lacena de Chucha, por ejemplo, manifiestan estar contentos con las Navidades estradenses, mientras que en O San Paio puntualizan: «Trabajamos en líneas generales bien, algunos días muy bien, pero para nosotros no fueron las mejores Navidades». «Lo compensamos con la parte de tienda, por ejemplo funcionaron muy bien las cestas y los panettones», relatan.

La restauración no es una excepción, aunque sí confirma la norma. Tanto en el Navegación como en el Velis Nolis afirman haber trabajado particularmente bien en la recta final de 2025. Las cenas y reuniones que comenzaron a celebrarse desde inicios de diciembre fueron un pequeño aperitivo, pero el grueso del trabajo llegó con las vacaciones. Aunque en Navegación matizan: «Para nós cumpriron, pero foron normais. Houbo días moi bos, e outros bastante floxos, especialmente a comezos do mes de decembro». A este respecto, en el restaurante estradense observan un cambio en los hábitos del cliente: «De cara ao futuro imos fomentar máis eventos privados a porta pechada e comida para levar. Tamén vemos menos consumo de alcol». En el frente opuesto está el Velis, donde sentencian: «Fueron geniales, hubo mucho trabajo, más que el año pasado».

Argentinos Burger, con un planteamiento de negocio diferente y que no se favorece de las cenas de grupos, secunda la lectura de los que consideran las fiestas muy buenas: «Los días 25 y 1 fueron más flojos que otros años, pero en general bien, y sirvieron para salvar el inicio de mes».

Para rematar, no se puede hablar de Navidades y celebraciones sin mencionar el ocio nocturno. Aquí el balance del pub Ozone es positivo, aunque matizando que la noche del 31 contó con menos flujo de clientela de lo habitual: «entendemos que por festas privadas en baixos». El respaldo de la ciudadanía a estos sectores pudo comprobarse también en la gran participación en el sorteo organizado por la Asociación de Hosteleiros.

Subida de precios en la cuesta de enero

Después de Navidades llega una época, a priori, menos alegre. Al menos, con el gasto. La famoso cuesta de enero ya llama a las puertas y a los bolsillos de los vecinos estradenses, que verán como en los próximos días algunos de sus establecimientos de costumbre suben las tarifas, mientras que otros ya las han aplicado en diciembre. No se puede hablar de una tendencia uniforme, pues varios negocios se resisten a la subida, como ocurre con el Pub Ozone, que por el momento no se plantea encarecer sus precios. Sin embargo, es muy frecuente, y bastante común que con el inicio del año se actualicen los costes tanto de consumiciones como refrescos, cañas o cafés como de los menús del día. En A Riala anuncian que sí subirán, «subidas hainas sempre, pero é certo que moitas materias primas e marcas agardan ata finais de ano para aplicar as súas». En el caso del 20 Berzas, las actualizaciones ya se han marcado desde diciembre. Mientras que algunas cafeterías, como la Lacena de Chucha, todavía no han puesto esta cuestión sobre la mesa y no confirman si mantendrán o no los precios del presente. En lo que sí se va a notar es en el menú del día. Los restaurantes se llevan la peor parte del encarecimiento de materias primas y no pueden evitar reflejarlo en sus cuentas. Así, en el Navegación la oferta diaria pasará a costar, en principio, 17 euros. En el Velis Nolis no hablan de una cifra concreta se apuntan a la subida. Ambos locales argumentan la dificultad para trabajar con producto fresco y de calidad sin trasladarlo al precio que paga el cliente, ya que son precisamente estas materias las que más despuntan cada año.