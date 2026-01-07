Como dicirlle adeus ao Nadal
Os máis pequenos sacaron onte á rúa os agasallos dos Reis Magos para estrealos ben antes de volver ás clases, e para gozar do último día de festas con actos como a clausura das Aldeas de Nadal de Lalín, a cabalgata en tractor de Orazo, o concerto de Doade ou o bingo de Ribela
O seis de xaneiro é un día especial. O derradeiro día de Nadal, e un dos máis agardados polos cativos, que agardan impacientes a chegada dos Reis Magos e dos seus agasallos. Dende ben cedo pola mañá, os pequenos corren a comprobar que deixaron as súas Maxestades de Oriente debaixo da árbore. Cada rasgadura do papel de cores é unha promesa. Hai intriga en cada xesto, unha mestura de ilusión e sorpresa que se reflicte nos sorrisos espontáneos e nas miradas cómplices. E por suposto, unha vez o xoguete xa está nas mans do seu novo dono, só queda saír a ensinalo.
Por iso, hoxe cada recuncho de Deza e Tabeirós-Montes retívolle a man un pouco máis á maxia do Nadal con diferentes actividades para despedir as festas por todo o alto, e desfrutar coa rapazada. En Lalín, tivo lugar o acto de clausura das Aldeas de Nadal ás 20.00 horas na Praza da Igrexa, coa lectura dun pequeno texto por parte da edil, Karen Fernández, e a presenza da personaxe do Sereno.
En A Estrada, os Reis Visitaron nun tractor a parroquia de Orazo, mentres que en Ribela os veciños xuntáronse para desfrutar dun chocolate quente e unha tarde de bingo.
Finalmente, na parroquia lalinense de Doade, o dúo de Lucía e Cristina puxo a nota musical ao festivo cun pequeno concerto que animou ata aos máis tímidos presentes na xuntanza.
