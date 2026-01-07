La comunidad de propietarios de Área-33 mantiene su local en el vivero de empresas

El Concello Silleda aprobó en junta de gobierno local la concesión de una prórroga a la Comunidade de Propietarios do Polígono Área 33 para continuar ocupando el despacho número uno del Viveiro de Empresas municipal, espacio que vienen utilizando para el desarrollo de sus actividades desde la firma del contrato inicial de cesión.

La prórroga, solicitada formalmente el pasado 27 de noviembre de 2025, se extiende hasta el 29 de noviembre de 2026, de acuerdo con el previsto en las bases reguladoras del vivero, que permiten una ampliación por un máximo de 12 meses tras los dos años iniciales de uso. La Comisión de Seguimento emitió informe favorable a su concesión, validado por el órgano de gobierno local.

Además, el ejecutivo está trabajando en la ampliación y mejora de estos servicios. Así, en el último pleno fue aprobada la creación de un nuevo espacio de coworking, que permitirá ofrecer condiciones más flexibles y adaptadas para profesionales autónomos, personas emprendedoras, trabajadores nómadas o pequeñas empresas que necesiten un espacio de trabajo puntual o compartido. Asimismo, desde el ayuntamiento se recuerda que también se habilitó para uso de personas emprendedoras el antiguo despacho de administración de las instalaciones del Viveiro de Empresas, por lo que se alguien está interesado en hacer uso de este espacio, puede presentar su solicitud en el Registro General del ayuntamiento o contactar con el área municipal de Promoción Económica para recibir más información.

Con estas acciones, la administración municipoal recalca que reafirma su compromiso con el impulso a la actividad económica y la generación de empleo en el ámbito local, facilitando infraestructuras y apoyo institucional a las iniciativas empresariales que contribuyan al desarrollo sostenible del territorio.