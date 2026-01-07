La Central rebasa los 1,2 millones de facturación en su primera puja del año
La Central Agropecuaria de Galicia celebró ayer su primera sesión del presente año, a la que acudieron un total de 1.161 animales, de los que 1.219 encontraron comprador en la subasta. Las ventas generaron transacciones económicas por un importe ligeramente superior a los 1,2 millones de euros, de los que 543.636 euros corresponden a las operaciones de vacuno mayor. En lo que respecta a las mesas de precios destaca una repetición de valores con respecto a la última jornada, tanto en cerdo cebado como lechón. La Central apunta asimismo a una regularización en el mercado del huevo, que también repite valores.
- Jorge Susaeta, CEO adjunto de Ebro: «Estamos en conversaciones ya con proveedores para localizar componentes»
- Los Reyes Magos vuelven a las calles de Vigo... dos años después: este es el recorrido
- La Xunta autoriza por primera vez repoblaciones de pino francés para elevar la producción
- Peinador deja de ser internacional casi 3 años después tras el adiós de Londres
- El restaurante de Vigo que 'The Guardian' te recomienda no perderte: menú del día a 15 euros, platos creativos y vinos de primera
- Galicia se prepara para recibir a los Reyes Magos tiritando y en alerta por frío extremo
- Un juez de Vigo avala el despido de un miembro del comité por usar horas sindicales para trabajar en un chiringuito o ir a la playa
- Una mujer pide auxilio en la Guardia Civil tras un grave ataque machista