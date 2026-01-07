La Central rebasa los 1,2 millones de facturación en su primera puja del año

La Central Agropecuaria de Galicia celebró ayer su primera sesión del presente año, a la que acudieron un total de 1.161 animales, de los que 1.219 encontraron comprador en la subasta. Las ventas generaron transacciones económicas por un importe ligeramente superior a los 1,2 millones de euros, de los que 543.636 euros corresponden a las operaciones de vacuno mayor. En lo que respecta a las mesas de precios destaca una repetición de valores con respecto a la última jornada, tanto en cerdo cebado como lechón. La Central apunta asimismo a una regularización en el mercado del huevo, que también repite valores.