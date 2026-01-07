La Central rebasa los 1,2 millones de facturación en su primera puja del año

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Central Agropecuaria de Galicia celebró ayer su primera sesión del presente año, a la que acudieron un total de 1.161 animales, de los que 1.219 encontraron comprador en la subasta. Las ventas generaron transacciones económicas por un importe ligeramente superior a los 1,2 millones de euros, de los que 543.636 euros corresponden a las operaciones de vacuno mayor. En lo que respecta a las mesas de precios destaca una repetición de valores con respecto a la última jornada, tanto en cerdo cebado como lechón. La Central apunta asimismo a una regularización en el mercado del huevo, que también repite valores.

